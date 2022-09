Madagascar: Hajo Andrianainarivelo - " Amélioration du système électoral afin d'éviter le chaos "

Une réunion des forces vives de la région Matsiatra Ambony et d'autres régions de la province de Fianarantsoa a été organisée, hier, par Hajo Andrianainarivelo afin d'expliquer la conjoncture socio-économique mais surtout politique de ce moment.

En déplacement dans la région Haute Matsiatra et Amorin'i Mania, le président du parti Malagasy Miara Mianga (MMM), Hajo Andrianainarivelo, s'est adressé à la population avant de se réunir avec les responsables locaux, hier à Fianarantsoa. C'était l'occasion pour lui de faire le tour des différents problèmes sociaux, tels que les infrastructures scolaires, les marchés, le problème de la décentralisation au niveau de l'éducation et de l'enseignement, la hausse du prix des PPN, le problème des bourses, raison pour laquelle il a quitté le gouvernement, l'état des routes ainsi que le problème du chômage. Mais ce qui a surtout marqué son passage dans la région, c'est sa prise de position par rapport à la préparation de la prochaine élection. Il a ainsi souligné que " les systèmes électoraux doivent être améliorés pour éviter le chaos ", a-t-il souligné devant toutes les forces vives de la région Haute Matsiatra. Il n'exclut pas ainsi l'organisation d'une conférence nationale afin de mieux organiser les élections. " Il faut s'écouter mais pas pour la répartition des sièges ", a-t-il indiqué.

Solution. Du problème de la hausse du prix des produits de première nécessité au problème du non-paiement des bourses des étudiants en passant par le problème du chômage et du non-respect de l'Etat de droit, Hajo Andrianainarivelo n'a pas oublié d'apporter ses conseils aux différents responsables afin qu'ils puissent résoudre ces problèmes. Sur la hausse du prix des PPN, il a indiqué que " le prix n'est pas maîtrisé et il va continuer à augmenter. La solution reste l'amélioration du niveau de vie de la population et son pouvoir d'achat ". Concernant le non respect de l'Etat de droit, il a appelé à la confiance du peuple malgache pour que les responsables gouvernementaux soient jugés comme tout le monde et non pas qu'ils passent par le HCJ comme c'est le cas en ce moment. Et pour le problème de bourse, l'ancien ministre a souligné qu'il s'agit d'une question d'organisation et de planification.

Equitable. Dans la matinée, Hajo Andrianainarivelo était à Ambositra, dans la région Amoron'i Mania. L'ancien ministre s'est félicité de l'accueil qu'on lui a réservé en indiquant que " les habitants d'Ambohimitombo - district d'Ambositra - m'ont accueilli avec un cœur plein de joie lors de ma visite chez eux ", lors de son arrivée dans la localité, hier. " Ils connaissent et se souviennent bien du travail qui a été fait ici à l'époque où j'étais en charge du ministère et lorsqu'ils ont demandé la réparation de la route à cette époque ", a continué le patron du MMM.

Dans un paysage politique où les tenants du pouvoir font la course à l'inauguration et les différents partis de l'opposition se livrent à l'énumération de leurs réalisations quand ils étaient encore au pouvoir afin de disposer certainement des avantages aux prochaines échéances électorales, l'ancien ministre ne s'est pas laissé emporter par la conjoncture tout en témoignant de son sens de redevabilité. " Ceux qui exécutent des fonctions publiques sont au service de la population, et tous ces travaux ont été réalisés avec de l'argent public et non pas avec mon propre argent. Il est juste et équitable que cela leur revienne par le travail", a-t-il ajouté. La foule était au rendez-vous durant tous les déplacements de Hajo Andrianainarivelo, accompagné par les élus locaux, hier.