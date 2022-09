Algérie: CapDel - Elaboration du 1er Plan communal de prévention multi-risques à Chlef

Chlef — Le premier exposé du Plan de prévention multi-risques (PPMR) de la commune modèle d'Ouled Ben Abdelkader, élaboré dans le cadre du CapDeL, Programme de renforcement des capacités des acteurs du développement local, a été présenté, jeudi, à Chlef.

Ce plan, réalisé par un groupe d'experts algériens en coordination avec les autorités locales et de la wilaya, a été présenté à la salle des conférences du siège de wilaya de Chlef, en présence de représentants du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

Etaient également présents, la Représentante-résidente du Programme des nations unies pour le développement (PNUD) en Algérie, des représentants de la Commission de l'Union européenne (UE) en Algérie et de la Direction générale de la protection civile, et de cadres des services techniques des communes pilotes de Babar, Djamila, Messaâd, Djanet, Timimoun, El Kharoub, Ghazaouet, et Ouled Ben Abdelkader.

Il a expliqué que ce renforcement implique, d'une part, l'intégration de la dimension des risques environnementaux dans la planification stratégique communale, en mettant à niveau les plans de prévention des risques et les plans locaux de développement de "nouvelle génération", pris en charge par le programme CapDel, au niveau de ses communes modèles, et d'autre part, l'implication des citoyens et de la société civile dans le soutien des autorités locales dans la mise en œuvre des systèmes locaux de prévention des risques et des catastrophes, et leur gestion.

Le plan de prévention multirisques de la commune d'Ouled Ben Abdelkader est le fruit du processus de soutien des capacités locales, initié, depuis trois ans, par le programme CapDel au profit des cadres techniques de différents secteurs concernés par la gestion des catastrophes (services techniques de la commune, Protection civile, directions sectorielles de wilaya, et société civile).

Ce soutien s'est concrétisé par la mobilisation des expertises étrangère et nationale, en vue de la mise en place d'une méthodologie et la formation d'un groupe d'experts et de formateurs au double plan national et local, relevant de différents secteurs et de niveaux de gouvernance (Intérieur, Santé, Energie, Environnement , Agriculture, Industrie, Logement, Protection civile, et autres cadres de la commune, daïra et wilaya), car tout travail de prévention et de gestion des risques des catastrophes, requiert des informations, mais aussi la coopération et mobilisation de tous les acteurs et organismes concernés.

Depuis 2019, ces experts et formateurs algériens ont bénéficié de trois (3) sessions de formation axées sur les mécanismes de gestion des systèmes de prévention des risques majeurs.

La mise en place de ce groupe d'experts a pour objectif d'assurer l'actualisation régulière du plan de prévention multirisques de la commune modèle d'Ouled Ben Abdelkader, puis sa mise en œuvre dans le reste des communes de Chlef, avant sa généralisation à d'autres wilayas, à travers la mise à disposition de cette expertise technique au profit des autorités locales.