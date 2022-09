Algérie: Décès de la Reine Elizabeth II - Le Président Tebboune présente ses condoléances au Roi Charles

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté, vendredi, un message de condoléances au Roi Charles d'Angleterre suite au décès de la Reine mère Elizabeth II, dans lequel il a mis en exergue le rôle de la défunte dans la promotion des relations d'amitié entre l'Algérie et la Grande-Bretagne.

"C'est avec grande tristesse et une profonde émotion que nous avons appris la disparition de Sa Majesté la Reine de la Grande Bretagne et de l'Irlande du Nord, Elizabeth II. En cette douloureuse circonstance, je vous présente ainsi qu'à la famille royale et au peuple britannique, au nom du peuple et du gouvernement algériens, mes sincères condoléances et vous assurons de nos profonds sentiments de compassion et de solidarité".

"C'est une pénible épreuve que de perdre un des fondements du Royaume-Uni et un des dirigeants vétérans qui ont voué leur vie au service de leur pays. Nous évoquons aujourd'hui ses contributions qui ont marqué l'histoire et ses initiatives pionnières en vue de garantir la paix, la stabilité, le progrès et prospérité pour le peuple britannique, en s'adaptant avec sagesse et clairvoyance, aux changements et mutations politiques, économiques et sociales survenus sur la scène internationale tout au long de ses 70 ans de règne".

"Je vous réitère mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion ainsi que le soutien du "peuple algérien en cette pénible épreuve qui a endeuillé la famille royale et le peuple britannique ami". "Je vous prie Votre Majesté d'agréer l'expression de ma haute considération et de mon amitié", conclut le message.