Cote d'Ivoire: Mécanisation de l'agriculture - Le Japon fait un don de 2,4 milliards de FCFA à la Côte d'Ivoire

Cérémonie solennelle le 6 septembre 2022 au ministère d'Etat, ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora à Abidjan-Plateau. Les gouvernements japonais et ivoirien ont procédé à la signature de l'échange de notes relative au "programme de développement économique et social".

Cet accord relatif à l'octroi d'un don d'un montant de 500 millions de yens, soit environ 2,4 milliards de FCfa, est destiné à la fourniture de tracteurs et d'engrais pour la promotion de la mécanisation et l'amélioration de la productivité agricole dans le nord et l'ouest de la Côte d'Ivoire.

Kandia Camara, la Cheffe de la diplomatie ivoirienne et Ikkatai Katsuya, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en Côte d'Ivoire, ont paraphé cet accord de coopération en présence de la ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé.

Il faut souligner que ce partenariat s'inscrit dans le Plan national développement ivoirien (Pnd) 2021-2025.

L'ambassadeur du Japon s'est félicité de cet appui du Japon à la Côte d'Ivoire qui contribuera indubitablement à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la résilience des communautés locales.

Sem. Ikkatai a précisé que le caractère le plus important de ce programme est de mettre en place un fonds dénommé " fonds de contrepartie " avec les recettes issues de la vente des machines et intrants agricoles aux organisations agricoles, et de l'utiliser pour financer des projets de développement économique et social, par la suite.

L'ambassadeur du Japon a également souligné que ce don est un appui additionnel au montant de 535 millions de dollars américains annoncés comme engagement du Japon, lors du Groupe Consultatif du mois de juin dernier.

La ministre d'Etat, Kandia Camara s'est félicitée de l'excellente vitalité de la coopération ivoiro-japonaise, dont la signature de cet accord de don constitue une preuve supplémentaire. Elle a appelé au renforcement et à la diversification, de cette coopération en élargissant l'intervention du secteur privé japonais.