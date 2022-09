Ile Maurice: Bobby Sowamy propose du chauffage écologique à moins cher aux Français

En trois semaines, on aura vu Bobby Sowamy trois fois sur des chaînes françaises. De TF1 à BFM en passant par France 3, il a expliqué les avantages économiques des chaudières et poêles à granulés de bois compactés. Des installations qui permettent de "diviser la facture de chauffage par deux ou par trois", À 40 ans, Bobby Sowamy, né en France de parents mauriciens, entend "revenir aux origines".

Bobby Sowamy est devenu la star de la famille. Son frère Steve - de 19 ans son aîné - ne tarit pas d'éloges sur le petit dernier. Sans jeu de mots, le marchand d'art (qui avait réuni les œuvres pour les expositions Picasso en 2018 et Matisse cette année) lance : "Mon frère tombe pile poil." Bobby Sowamy est le directeur d'Ecohabitation, société qui propose des poêles et chaudières à granulés. "Bientôt des pompes à chaleur." Des "solutions écologiques" pour permettre à des Français de se chauffer cet hiver en "divisant leur facture par deux ou par trois", affirme-t-il.

Depuis deux semaines, Bobby Sowamy porte l'étiquette "vu à la télé". Le mardi 23 août, il est intervenu dans un reportage diffusé dans le JT de 20h de TF1. "La demande est tellement énorme que les fabricants ne suivent pas. Je n'ai jamais vu ça", a-t-il indiqué, dans un contexte de flambée des prix du gaz, de l'électricité et du fioul. Le lendemain, mercredi 24 août, c'est le 19/20 de France 3 qui lui donne la parole. "Depuis la guerre en Ukraine, on a vu entre 15% à 25% de demandes supplémentaires" pour ces installations à granulés de bois compacté, explique-t-il face caméra.

Lundi dernier, 5 septembre, c'est dans un reportage de BFM, intitulé Des granulés pour se chauffer et économiser cet hiver, que Bobby Sowamy prend la parole. "Ces trois dernières années, depuis le Covid, nous avons un chiffre d'affaires qui a augmenté de manière significative. Les gens sont restés chez eux. Ils font plus attention à leur consommation du chauffage." Il y a un an, il avait aussi participé dans une vidéo de la plateforme de travaux de rénovation énergétique Effy, avec Jamy Gourmaud, animateur connu pour l'émission C'est pas sorcier.

Entre deux chantiers et une urgence à régler, nous joignons Bobby Sowamy au téléphone, jeudi après-midi. "Nous sommes débordés", s'excuse celui qui est implanté à Argentières en Seine-et-Marne. Chaque jour avant l'arrivée de l'hiver dans l'hémisphère Nord compte. "Dans la tête des gens, le passage à la télé change énormément de choses", convient-il. "Cela m'a ouvert beaucoup de portes."

Que de chemin parcouru depuis l'année du bac, quand il avait "trouvé mieux à faire", se souvient-il. Il avait préféré commencer à travailler. L'entrepreneur et père de famille aujourd'hui âgé de 40 ans se raconte : à 18 ans et demi, il entre dans le monde de la vente directe. "J'ai toujours eu un bon relationnel. Je peux parler à un PDG comme je vous parle. Je suis un bon vendeur", se vante-t-il. Il passe ensuite dans le réseau d'agences Laforêt immobilier. Tout en travaillant, il suit des formations. "J'ai eu des diplômes grâce à ces sociétés qui ont des écoles en interne."

Sans fard, Bobby Sowamy reconnaît que la vente directe "bien qu'un secteur porteur, est vraiment difficile". Il compte passer la main. Il embauche d'ailleurs, ce mois-ci l'ainé de ses trois enfants, Enzo, 18 ans, dans son entreprise familiale. Dans deux mois, son épouse, Stéphanie, va quitter définitivement son emploi d'infirmière - qu'elle pratique depuis 20 ans - pour se consacrer aux fonctions qu'elle occupe déjà au sein de la société : gestion de la comptabilité, des fournisseurs et du service après-vente. "C'est elle qui planifie les rendez-vous des commerciaux sur le terrain." Avec l'explosion des demandes, la société Ecohabitation a embauché du personnel. "Mais nous faisons très attention à cause de toutes les charges salariales."

Il y a 14 ans, Bobby Sowamy se met à son compte. "Le slogan d'Ecohabitation c'est: 'Préservons notre liberté'. La liberté, c'est de ne pas payer son chauffage cher et de profiter de son argent pour faire autre chose", décode-t-il. Il précise que le fournisseur est Ecoforest, fabricant d'équipements de biomasse renouvelable. Les équipements fonctionnent avec des granulés fabriqués à partir de déchets de sciure de bois compactés et récupérés notamment chez des fabricants de meubles.

"À Maurice, il n'y a pas beaucoup de chauffage central, même si les températures descendent", constate-t-il. Bobby Sowamy a le goût du pays. Depuis deux ans, il est propriétaire d'une maison au Domaine du Levant à Roches-Noires. "J'y ai récemment passé trois semaines. J'ai trouvé qu'il avait fait plus frais que d'habitude."

Ce qui ne l'empêche pas d'envisager de "venir vivre à Maurice. Avec mon épouse, on s'était dit dans 10 ans, mais là, on va repousser un peu. On va dire dans 15 ans. J'aimerais bien travailler dans l'énergie durable, le solaire, les éoliennes. Ou alors j'aurais un commerce dans tout à fait autre chose". Bobby Sowamy confie qu'il est "le seul de la famille à être né en France. Mais j'ai envie de revenir à mes origines. Maurice, c'est chez moi." Il est détenteur de la double nationalité.