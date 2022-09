Congo-Brazzaville: Régulation des campagnes électorales - Le CSLC réclame plus de moyens pour relever le défi

Le collège des membres du Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC) a approuvé, le 9 septembre à Brazzaville, son rapport sur la régulation de la campagne des élections de juillet dernier. Au regard du travail remarquable effectué avec peu d'argent, les hauts conseillers sollicitent des moyens financiers conséquents pour mieux faire.

Deux affaires étaient à l'ordre du jour de la session ordinaire présidée par le vice-président du CSLC, Jean-Pierre Ngoma, notamment l'adoption du rapport sur la régulation de la campagne des élections législatives et locales de juillet dernier et l'adoption du budget annuel de l'institution.

Le rapport adopté notifie qu'en dépit des dérisoires moyens mis à sa disposition, le CSLC a fait un travail remarquable sur le terrain, en termes de régulation des médias. " Le CSLC fait partie des organes qui organisent les élections dans le domaine de la communication. Nous avons, à cet effet, produit un rapport que nous venons d'adopter à l'unanimité. Celui-ci relève que le CSLC a réalisé un bon travail en termes de régulation de la campagne, mais avec beaucoup de difficultés à cause du manque de moyens matériels et financiers conséquents. Car, pour bien réguler la communication, nous devons sillonner tout le pays et cela nécessite des moyens financiers adéquats ", a précisé le haut conseiller Asie Dominique de Marseille.

Adoptant le budget annuel, les conseillers l'ont estimé dérisoire, plaidant qu'il soit revu à la hausse en vue de permettre à l'institution de bien remplir sa mission régalienne.

" Notre budget est resté statique depuis qu'il a été considérablement réduit à cause de la covid-19. La pandémie étant presque maîtrisée et la santé économique en pleine amélioration, nous souhaitons que le budget du Conseil soit majoré afin de nous permettre de bien réguler la communication étant donné que la démocratie repose sur elle ", a renchéri le haut conseiller.

Le CSLC comprend onze membres, dont trois composent son bureau : le président, le vice-président et le secrétaire comptable. Autorité administrative et indépendante, il est chargé de réguler la liberté de communication au Congo.

Il a aussi, entre autres missions de garantir aux citoyens le libre accès à l'information et à la communication ; de suivre les médias et d'assurer leur protection contre les menaces et les entraves dans l'exercice de leurs fonctions; de favoriser la libre concurrence et l'expression pluraliste des courants de pensées et d'opinions. Le CSLC veille aussi à la qualité du contenu des médias et à la diversité des programmes audiovisuels ; à la non diffusion des informations de nature à fragiliser la paix et l'unité nationale.

De même, l'institution veille au respect du principe d'équité dans le traitement de l'information au sein des médias et s'occupe de l'attribution et du retrait des fréquences radio-télévision ; de la délivrance et du retrait de la carte d'identité professionnelle.