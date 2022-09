Congo-Kinshasa: Lutte olympique - La RDC participe au 12e championnat du monde à Belgrade

La République démocratique du Congo (RDC) est présente à la douzième édition du Championnat du monde de lutte olympique, du 10 au 18 septembre, à Belgrade, en Serbie.

Dix athlètes congolais, messieurs et dames, représentent le pays au rendez-vous mondial de lutte olympique. Il s'agit des lutteurs et lutteuses Ndombasi Makiadi, Tshostha Tshotsha, Kabeya Mukendi, Kabongo Ngalula, Kilandi Kilonga, Bukasa Kalala, Tabora, Kabeya Rossy, Aaron Mbo Issomi et Mumpompa Kais.

Les six premiers lutteurs cités ont quitté Kinshasa le 7 septembre en direction de Belgrade, a indiqué Roger Buloba, responsable de la cellule de communication de la Fédération congolaise des luttes associées (Fécolutta). Le secrétaire général de la Fécolutta, Pitshou Bakambu, conduit cette première délégation dans laquelle se trouvent également le directeur technique national, Bernardin Basampi, et le conseiller Kobe. La seconde, avec à sa tête le président Eric Kinzambi de la Fécolutta, devait prendre son avion le 9 septembre. Elle est composée des quatre autres lutteurs ainsi que les coaches Trésor Mampila Manzambi et Doudou Mabanza Muana.

Au sujet de la forme et le mental des lutteurs, Bernardin Basampi s'est montré rassurant. Le niveau des athlètes est élevé, a-t-il indiqué. La RDC, a-t-il souligné, a pris part dernièrement au Championnat d'Afrique des nations au Maroc, une compétition de grande envergure. Par ailleurs, les mêmes lutteurs ont ensuite participé à la quatrième édition du challenge Pamphile du Congo, organisé à la place YMCA, au quartier Matonge(Kinshasa). Ils vont donc à Belgrade après une bonne préparation, fait-on comprendre.

S'adressant aux Léopards de lutte avant d'aborder cette compétition, le président Eric Kinzambi leur a rappelé la valeur du drapeau congolais dont ils vont défendre les couleurs, tout en leur demandant de rééditer l'exploit réalisé lors du Championnat d'Afrique des nations de lutte en mai dernier, au Maroc, où ils avaient raflé dix médailles dont quatre en argent et six en bronze. " Vous serez face aux lutteurs du monde. Ils se préparent en conséquence pour enregistrer de bons résultats. Il faut valablement représenter la RDC ", leur a-t-il dit. Mais l'on a appris que les lutteurs n'auraient pas perçu leurs frais de mission avant de prendre l'avion pour Belgrade, et même pas les frais d'hébergement. Affaire à suivre.