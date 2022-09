Congo-Brazzaville: Championnat national direct Ligue 1 - AS Juk dans la cour des grands

L'AS JuK a été consacrée championne du Congo, au terme du championnat national Ligue 2 qui s'est bouclé par la phase décisive des play-offs.

C'est désormais officiel! AS Juk remplace numériquement le club ponténégrin, Nico-Nicoyé, descendu quant à lui en division inférieure. Elle fera ses premiers pas dans l'élite aux côtés des clubs les plus huppés du pays, comme l'AS Otohô, Diables noirs, Athlétic club Léopards de Dolisie, Etoile du Congo, le Club athlétique renaissance aiglons (Cara), Interclub, Jeunesse sportive de Talangaï, FC Kondzo, V Club Mokanda, l'AS Cheminots. As Juk nourrit déjà les ambitions de donner le meilleur d'elle-même pour imiter le FC Nathalys et le BNG qui se sont maintenus après leur première expérience en Ligue 1.

Dans les play-offs de la Ligue 2, AS Juk a véritablement mouillé le maillot comme en témoigne son bilan : seize points pour six victoires et un match nul après sept journées. Elle a marqué quinze buts contre quatre encaissés. Lors de son dernier match, l'AS Juk s'est imposée devant CS Sersy de Pointe-Noire (2-1), grâce à des réalisations de Bourges Imboula et Fred Tsamboué. Thierry Liboko a malencontreusement inscrit le but contre son camp.

En dehors du titre, le joueur de cette formation, Yannick Tsoubaloko, a terminé meilleur buteur des play-offs avec quatre réalisations. Beaurel Okily (trois buts), Fred Tsamboué, Chirel Ebonga et Bourges Imboula ( deux buts) ont largement contribué à la montée de l'AS Juk.

Classée deuxième avec treize points, la Jeunesse sportive de Poto-Poto (JSP) disputera le dernier ticket de la Ligue 1 avec Patronage Sainte-Anne au terme des barrages en aller-retour. Pour son dernier match, la JSP a étrillé Fleur du ciel (3-0), grâce à des réalisations de Julien Nsian Gangu, Berdelon Mounkassa et Reagan Mouanga. Dans ces play-offs, la JSP a gagné quatre matches contre deux défaites et un match nul. Elle a marqué douze buts contre huit encaissés.

Derrière la JSP, Fleur du ciel se classe troisième avec dix points devant TP Mokanda, avec également dix points, et le FC Racine qui a huit points, Aigles sport et CS Sersy qui ont sept points chacun et FSF Flamengo avec trois points.

Lors de la dernière journée, Flamengo et le FC Racine ont fait jeu égal (3-3). Makita Maboundou, Peniel Massoulouka et Christ Boteko sont les buteurs de Flamengo. Messi Etoua, Bercel Mateki et Aldo Mavoungou ont permis au FC Racine d'arracher le nul. Aigles sport et TP Mokanda se sont également neutralisés (2-2). Mignon Koto et Jospin Okama ont inscrit les buts des Aigles sport. Ndollo Nguimbi a inscrit un doublé pour le compte de TP Mokanda.