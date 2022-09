Congo-Brazzaville: Livre - Gabriel Boudzoukoutou publie "Pourtant je suis leur fille"

L'essai sorti aux Editions LMI relate la vie tumultueuse de Ntondelé, une sourde-muette honnie et rejetée par ses parents à cause de son handicap et qui ne trouvera son salut qu'auprès d'un généreux couple qui va lui offrir amour, tendresse et surtout espoir à la vie en l'aidant à communiquer et à se faire enfin accepter dans la société.

Ecrit dans un style simple et direct, l'ouvrage "Pourtant je suis leur fille" est l'histoire d'un drame familial vécu par le couple Pambou et Nkengué qui va enfanter un enfant vivant avec handicap puisque sourde et muette. Une situation que ne purent gérer les parents de l'infortunée Ntondelé, honnie et rejetée par les siens.

Dans sa détresse indicible et martyrisé à outrance, Ntondelé déserte le toit parental et se retrouve dans la rue. Dans sa fugue, elle est récupérée par un couple d'expatriés généreux et compatissant qui l'accueille à bras ouverts. Elle est inscrite en cours d'alphabétisation, apprend le langage des signes et après moults efforts commence à communiquer avec les autres. Ntondelé revit à nouveau le cauchemar de son adolescence bouleversée semble être derrière elle. Au hasard de la rue, avec au dos le bébé confié pour la garde par ses parents adoptifs, elle croise son père Pambou qui, depuis sa fugue, le cherche désespérément. Introuvable sera aussi la demeure des parents adoptifs quand Pambou décide d'aller les remercier pour leur générosité. Le père et la fille regagnent alors la maison familiale à la grande joie de la maman qui fait son mea culpa pour n'avoir pas donné plus d'amour et d'affection à sa fille malgré son handicap.

Cet essai est une prédication pour un monde où doit régner la tolérance, l'acceptation de l'autre malgré sa différence et la compassion envers les personnes vivant avec handicap. Selon l'auteur, autant les personnes sourdes et muettes doivent apprendre le langage universel des signes, autant les gens dits "normaux" doivent faire le même effort pour comprendre le langage des signes afin de briser les barrières linguistiques."Je lance un vibrant appel à tous ceux qui ont le pouvoir de changer le monde, de jeter un regard sur la possibilité pour tous de maîtriser le langage universel de signes conventionnels en vue de garantir un dialogue entre entendants et sourds-muets là où vivent ceux-ci. Que ce langage soit disponible pour tous et introduit à l'école comme le sont le français, l'anglais, le chinois et autres ; l'incompréhension est le début des contradictions puis des guerres. Ne croyons jamais que "ça n'arrive qu'aux autres" écrit Gabriel Boudzoukoutou.

Né au Moyen-Congo, Gabriel Boudzoukoutou réside à Pointe-Noire. A la fin de ses activités professionnelles au CFCO, il s'oriente vers la littérature. A son actif figurent plusieurs ouvrages : "Histoires d'hier et d'aujourd'hui" en 2009, "Wakassa" en 2011, "La plume de toucan" en 2012, "Dans les rues de ma ville" en 2012, "Jamais facile" en 2013, "Feu de bois" en 2015. Tous ces ouvrages sont parus aux Editions Cultures croisées. Il s'apprête à publier dans un bref avenir l'ouvrage"Quand parler".