Congo-Brazzaville: Logistique - L'Acolog diversifie ses axes de collaboration

Une délégation de l'Association congolaise pour la logistique et la supply chain (Acolog) a été reçue récemment au ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Conduite par Herrel Ngangouo, coordonnateur Acolog Brazzaville, et Marius Mavoungou, vice-président du Conseil d'administration Acolog Congo, elle a poursuivi ses entretiens lancés, dernièrement, avec les institutions et organismes privés et publics.

Au ministère des Transports, de l'aviation civile et de la Marine marchande où La délégation de l'Acolog a été reçue par Daniel Nganga, conseiller du ministre des Transports à l'économie portuaire. Les échanges entre les deux parties ont porté sur la présentation du réseau Acolog dans le monde et l'organisation de son premier Salon international de Pointe-Noire du transport et de la logistique (SIPTL), prévu en février 2023.

En plein développement, l'Acolog se positionne déjà comme un véritable acteur économique et social du Congo sur toutes les questions liées aux transports, à la logistique et à la chaîne d'approvisionnement des marchandises à l'international jusqu'au dernier kilomètre. Pour ce faire, elle compte sur le soutien et l'appui des partenaires techniques et financiers, tels que la Fédération africaine des associations de logisticiens, l'Association internationale des logisticiens de santé publique, l'Agence internationale des Etats-Unis pour le développement international, la Fondation Bill et Melinda Gates, John Snow Inc, la filiale maritime CMA CGM au Sénégal et bien d'autres organisations dont elle partage la vision et les objectifs.

D'autres axes de collaboration ont été évoqués au cours de cet entretien, à savoir le rôle essentiel et incontournable du ministère des Transports dans la politique de gestion optimale des flux de marchandises en République du Congo en lien avec le Plan national de développement 2022-2026. Le Siptl, événement de portée internationale, a également fait l'objet d'échanges eu égard à son apport non négligeable dans le secteur de la logistique. Ainsi, se justifient le soutien et l'appui de l'administration en charge des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande.