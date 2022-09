Afrique de l'Est: Les contours de l'intervention étrangère suite à la réunion de l'EAC

En République démocratique du Congo (RDC) les délégués et experts des pays membres de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) ont signé, jeudi 8 septembre, à Kinshasa, l'accord portant sur le statut de la Force régionale qui sera déployée dans l'Est du pays. Selon les autorités, il s'agit d'une avancée majeure dans le déploiement de cette Force.

La cérémonie de signature officielle s'est déroulée en présence du président congolais Félix Tshisekedi et du secrétaire général de cette organisation sous-régionale, Peter Mathuki.

The EAC Secretary General Dr Peter Mathuki together with heads of organs and institutions of the bloc and the business community are in the DRC, a market of close to one hundred million people. #NTVNewsMore 👉 https://t.co/uvAmhFjfbx pic.twitter.com/zHuV6gNWHa-- NTV UGANDA (@ntvuganda) September 9, 2022