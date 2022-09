Cote d'Ivoire: Cyclisme - Le 28e Tour de Côte d'Ivoire lancé

La 28e édition du Tour de Côte d'Ivoire est officiellement lancée. Le lancement de cette édition a été faite par le ministre des Sports Danho Paulin, hier au siège de la Confédération Africaine de Handball (CAHB).

Dénommée Tour de la Réconciliation, cette édition sera marquée du sceau de la commémoration du 10e anniversaire de la reprise du tour après une interruption. La compétition se déroulera du 4 au 11 septembre prochain. Quarante-cinq cyclistes de la Côte d'Ivoire (2 équipes), du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, de la Guinée, de la France et du Niger seront mis à rude contribution pendant une semaine. La course se fera sur une distance de 789, 1 km.

Selon le directeur de la compétition, Bilé Kurembois, l'épreuve débutera par une course en ligne suivie d'un circuit fermé Korhogo-Ferké. La distance de cette course inaugurale est de 125,8 km. La caravane mettra ensuite le cap sur Katiola pour la 2e étape où un circuit fermé de 20 km à parcourir 10 fois, soit 100 km, attend les coureurs. La 3e étape, une course en ligne suivie d'un circuit fermé, sera proposée aux cyclistes entre Bouaké et Sakassou.

Un menu corsé sera proposé pour la 4e étape, Yamoussoukro-Daloa. Cette course en ligne directe de 131 km est la plus longue étape de cette édition du Tour de Côte d'Ivoire. Par la suite, la 5e étape aura lieu entre Bouaflé et Yamoussoukro. Ce sera une course en ligne plus un circuit fermé de 95,2 km. La 6e étape Yamoussoukro-Didievi est la plus courte distance. Les coureurs n'auront à faire que 78 km. La dernière étape Taabo-Taabo sera un peu longue avec un circuit fermé de 41,1km à faire 3 fois, soit 123,3 km. Le Grand Prix d'Abidjan qui se disputera entre Abidjan et Grand-Bassam sur une distance de 112,9 marquera le clou de cette 28e édition du Tour de Côte d'Ivoire.

Au cours à la cérémonie, le ministre des Sports a salué l'engagement de la Fédération Ivoirienne de Cyclisme pour les sacrifices consentis pour maintenir vivant ce tour de Côte d'Ivoire. " Je voudrais féliciter le président Allah Kouamé pour ce tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, le tableau est beau, parce que les sponsors et les partenaires sont là. C'est ce qu'on demande à toutes les fédérations ", a indiqué le ministre des Sports. Ajoutant que le Tour de Côte d'Ivoire doit être une vitrine pour le pays. Et un instrument de promotion de la Côte d'Ivoire. Il s'est engagé à faire en sorte que les grands sponsors accompagnent ce tour.

Pour sa part le président Allah Kouamé s'est félicité de l'appui de l'État ivoirien. Car dira-t-il " avec le soutien de l'État et des partenaires, nous allons réinscrire le tour au calendrier international ". Il a profité de la tribune pour remercier les partenaires qui ont accepté d'accompagner cette édition du Tour de Côte d'Ivoire. Il s'agit de la Solibra, de la CNPS, de la CACI, de la Chambre de commerce et d'Aimas.