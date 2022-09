Angolais et Mozambicains avec un accès facile à la justice

Luanda — Les citoyens angolais résidents au Mozambique et vice-versa ont désormais un accès plus facile aux médiateurs de Justice pour la consolidation de leurs droits, libertés et garanties, a déclaré ce vendredi, à Luanda, la médiatrice angolais, Florbela Araújo.

La facilite fait suite à la mise en œuvre d'un accord signé entre la médiatrice angolaise, Florbela Araújo, et le médiateur mozambicain, en avril dernier.

Florbela Araújo a souligné que la rencontre avec l'ambassadrice mozambicaine, Osvalda Joana, visait à partager des connaissances et à échanger des informations, pour le renforcement institutionnel des parties signataires, ainsi qu'à faciliter l'accès des citoyens migrants résidents au médiateur de justice de chaque pays.

Elle a indiqué qu'il était écessaire d'établir une coopération à travers des mécanismes à définir, dans le cadre des attributions des deux institutions, en vue de garantir la promotion et la défense des droits, libertés et garanties des citoyens.

Selon le Bureau du Médiateur d'Angola, l'accord, composé de 11 clauses, est renouvelable annuellement, en accord avec des deux parties ou en cas de changement de circonstances.

A l'occasion, l'ambassadrice du Mozambique accréditée en Angola, Osvalda Joana, a souligné que la rencontre avait servi à renforcer la coopération existante entre les deux pays, étant donné qu'il y a plus d'un millier de Mozambicains en Angola.

Le Bureau du Médiateur de Justice est un organisme public indépendant dont le but est de défendre les droits, libertés et garanties des citoyens, assurant, par des moyens formels, la justice et la légalité de l'administration publique.