Ile Maurice: Triple Fate Line enlève la 2e manche du sprint

Il n'a pas déçu ses nombreux partisans. Triple Fate Line a fait le boulot en s'adjugeant la deuxième manche du Sprint Series. Avant cela, c'est New Abbey qui s'était signalé, offrant à l'écurie Hurchund le doublé.

Il était donné favori de la course. Surtout après ses excellentes récentes prestations derrière Padre Pio et Colour My Fate. Point de mauvaise note du tandem Hurchund-Andre Luiz Da Silva avec la victoire de Triple Fate Line. Le Brésilien ne s'est pas laissé berner par l'écart créé par l'autre Brésilien, José Da Silva, dans la course sur Lickerio en bougeant au bon moment. A noter que Triple Fate Line est rentré à l'écurie avec une boiterie et une blessure à un boulet.

L'écurie Hurchund s'était signalée plus tôt avec un surprenant New Abbey à Rs 2500 chez les bookies dans la 2e course. Cette victoire, au prime abord, ne paraissait pas si évidente mais, à bien voir, au vu des nombreux nouveaux sujets dans ce lot, il fallait bien l'avoir à l'œil.

On a eu droit à un autre doublé. Celui de l'écurie Narang. En effet, Shirish Narang a bien commencé la journée avec un succès signé Taking Silk (1ere course). Your Pace Or Wine a doublé la mise dans la 5e. A force d'être trimballé de distances, le choix en faveur d'un 1600m a payé. Le rapport vétérinaire indique que Your Pace Or Mine était "Distressed" après la course.

Amar Sewdyal a eu droit à son moment de joie avec High Voltage dans la 3e épreuve. La victoire a été facile ! La monte du favori Arnhem Land par Bheekary sera par contre revue par les commissaires.

Bien qu'aligné à un échelon supérieur, Courtroom Magic a mis l'écurie Perdrau sur orbite dans la 4e course. La course a été courue assez lentement. D'où la pugnacité du frontrunner jusqu'au bout...

Well Connected (Allet) est venu reprendre Gordonstoun sur le tard dans la 7e épreuve. Il a suivi de près dans ce lot en petit comité. Et dans la dernière, Big Smoke (Ruhee) a confirmé son statut de favori en l'emportant au finish.