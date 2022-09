Bénin: Regionalliga Bavaria - Désiré Segbe-Azankpo ouvre le compteur contre Heimstetten

L'international béninois, Désiré Segbe-Azankpo, a inscrit son premier but dans la relève du Bayern ce samedi, comptant pour la Regionalliga Bavaria.

Profitant d'un contre-pied de son adversaire, après la frappe de l'un de ses coéquipiers, le Guépard n'a pas hésité a ajusté son tir puissant qui finit dans les filets dès les premières minutes de jeu. G. Mamedova inscrit le deuxième (12è) et quatrième (42è) but et L. Denk (42è), le troisième. Au retour des vestiaires, T. Kem a réalisé un doublé, (51è) sur penalty et le second (68è). Ils occupent 11e au classement avec 16 points et son adversaire 19è avec 7 points.