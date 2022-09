Togo: Cet autre défi du Maire Gomado aux élèves de la Commune de Golfe 1

L'exécutif de la Mairie de la Commune de Golfe 1 sait honorer ses meilleurs élèves. Il l'a encore démontré Vendredi dernier au cours d'une cérémonie inscrite dans la dynamique de la promotion de l'excellence des jeunes élèves filles en milieu scolaire.

Au cours de cette cérémonie, présidée par le premier citoyen de la Commune, le Maire Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, ce sont 5 meilleures lauréates de l'examen de CEPD 2022 des trois IEPP (Inspection des Enseignements Primaire et Préscolaire) du territoire communal, qui se sont vues décerner des prix d'excellence. Il a situé l'action dans les initiatives de mise à l'honneur de la gent féminine, qui constitue plus de 50% de la population de la commune. Une manière disait-il, d' " amener la gent féminine à exceller ". Heureux il a été de constater que " les filles ne cessent de bien travailler ". Gomado et ses pairs élus locaux au-delà de primer l'excellence envoient un message ; celui de " tirer aussi vers le haut d'autres jeunes filles à la traine et leur faire comprendre que la persévérance paye toujours ".

Elles ont eu droit à des kits scolaires cahiers, stylos, des tenues scolaires et un budget de 15.000 F, encourager les parents et le corps enseignant.

A l'endroit des élèves, une invite à s'approprier et à exécuter les conseils des parents, a été formulée. Au nom du Conseil communal, Joseph Gomado a lancé un défi aux élèves de toute la commune : " Ramenez nous la première place au plan national au BEPC, au Probatoire et au BACII et la Commune prendra en charge tout le reste de votre cursus scolaire ".

Après les meilleures du CEPD, il est annoncé une tournée des autres membres de l'exécutif dans les établissements scolaires après l'effectivité de la rentrée scolaire, pour un geste aussi similaire, mais cette fois à l'endroit des élèves les plus démunis.

On peut à l'aune de ces initiatives dire que l'année scolaire 2022 2023 est visiblement déjà bien lancée dans la commune de Golfe 1, et il ne reste qu'à voir les apprenants arborer à nouveau leurs uniformes et à prendre d'assaut les cours des écoles aussi bien publiques que privées de ce territoire communal.