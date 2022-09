Togo: Le nouveau projet de l'ANVT pour 400 jeunes issus de 4 communes

En vue de promouvoir auprès des nouveaux bacheliers, une citoyenneté active ainsi que les valeurs de paix et du vivre ensemble, l'Agence nationale du volontariat au Togo (ANVT) a procédé ce vendredi au lancement officiel de son nouveau projet, " Jeunes Bacheliers Engagés " (JBE) au cours d'une cérémonie présidée par la ministre du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Myriam Dossou-D'Almeida. C'était en présence des autorités locales, administratives, des partenaires et des jeunes des quatre communes retenues.

Dans son discours d'ouverture, la ministre a rappelé le contexte actuel du pays marqué par l'insécurité lié au terrorisme nécessitant de promouvoir une citoyenneté active, basée sur les valeurs civiques de la paix et du vivre ensemble auprès de notre jeunesse comme une mission commune.

Ensuite, s'adressant particulièrement aux potentiels participants à la mission d'un mois, renouvelable trois fois, Myriam Dossou-D'Almeida a déclaré, "Je vous invite à prendre conscience de l'importance de votre mission pour ce nouveau programme et à donner le meilleur de vous-même en toute situation. Soyez ouvert à l'apprentissage, faites preuve d'humilité et de professionnalisme comme vos frères et sœurs des cohortes précédentes. Cette expérience de volontariat est une unique opportunité pour découvrir les valeurs citoyennes et du service aux communautés et à son prochain", tout en garantissant, qu'ils y gagneront en maturité et seront plus outillés pour affronter de nouveaux défis dans la suite de leur parcours universitaire.

Dans son intervention dans l'après-midi du 09 septembre 2022, le directeur général de L'ANVT, Omar Agbangba est revenu sur les différents contours du JBE.

Il a renseigné que la phase pilote du projet se limite aux communes Golfe 4, Golfe 5, Agoè nyivé 4 et Lacs 1, et mobilisera 400 jeunes bacheliers volontaires (tous genres confondus) à raison de 100 par commune.

Les 400 JBE ainsi mobilisés d'ici le 19 septembre prochain, vont intervenir principalement dans les domaines de l'éducation, l'environnement, la paix et la cohésion sociale, avec des activités comme le reboisement, la sensibilisation sur diverses thématiques, l'amélioration du cadre de vie,... en ayant l'appui des structures d'accueil.

Avantages

"En retour ces jeunes bénéficieront de quelques avantages notamment une allocation forfaitaire (20 000F/mois pour le déplacement), des formations diverses sur les thématiques sur lesquelles ils seront affectés. Des bourses d'apprentissage seront données également aux plus dévoués durant la mission et d'autres formations", a certifié le DG de l'ANVT.

Pour être éligible au dit projet, il faut être de nationalité togolaise ; Avoir entre 15 et 25 ans ; Avoir composé dans un des centres des zones éligibles des 4 municipalités susmentionnées ; Avoir obtenu son diplôme de BAC 2 en cette année 2022 ; et Être disponible à s'engager pour l'intérêt général de sa commune de résidence.

Pour s'y inscrire, il faut se rendre sur le site http://jbe.togoanvt.org/ et suivre les directives.

Il faut rappeler que toutes les informations demandées sont obligatoires pour se faire enregistrer.