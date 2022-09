Cote d'Ivoire: Bingerville-Sortie de la catégorie Blessoué-Agban - Le chef Adobi Aké Placide Guy-Marie dévoile ses ambitions pour le village d'Akouai-Agban

Arbres bien taillés, herbes savamment tondues, maisons repeintes... C'est un village d'Akouai-Agban, totalement relooké, qui a abrité le samedi 27 août dernier la sortie officielle de la catégorie Blessoué-Agban.

Une cérémonie placée sous le parrainage de l'honorable Makambou Ezaï chef du village de M'Badon qui a été accueilli, sous les clameurs des populations, par son homologue d'Akouai-Agban, Adobi Aké Placide Guy-Marie, à l'entrée du village. Après les civilités suivies d'un déjeuner dans la grande salle du palais d'Akouai-Agban, tout le monde a convergé vers la place publique du village pour assister à la sortie des différents " guerriers " dans une ambiance folle, au son des chants et au rythme de pas de danse endiablés, comme il est de coutume en pays Atchan.

Un rituel traditionnel apprécié par le parrain qui s'est réjoui de la confiance à lui faite par ses cadets. " C'est une innovation que nous avons initiée cette année à savoir choisir des chefs de village Atchan pour parrainer la sortie de nos jeunes frères " a-t-il souligné. Ensuite, le chef Makambou Ezaï a exhorté ses filleuls à toujours demeurer sages, respectueux. " Être mâture, c'est accepter d'assumer ses responsabilités dans la courtoisie, l'obéissance des aînés et le don de soi" a-t-il insisté. Non sans exprimer sa gratitude au chef Adobi Aké Placide Guy-Marie pour la considération et l'accueil très chaleureux que leur (lui et sa délégation) a été réservé. Pour celui-ci, cette sortie consacre la maturité de leurs jeunes frères.

" Désormais, ils sont capables d'assumer des responsabilités dans le village. Mais, cela ne veut pas pour autant dire qu'ils deviennent automatiquement membres de la chefferie. Chez nous, le pouvoir se prend par génération. Actuellement, c'est la génération Tchagba dont je fais partie, qui est aux commandes de tous les villages Atchan. Quand notre mandat prendra fin, c'est à eux que nous allons passer le flambeau" a fait savoir le chef Adobi.

Tout en remerciant tous ses hôtes qui, malgré les intempéries, ont effectué le déplacement. Poursuivant, le chef d'Akouai-Agban a dit avoir placé son mandat sous le sceau du développement inclusif, de la cohésion et de la réconciliation entre les filles et les fils du village. "Voyez-vous, notre village fait partie du grand Abidjan. Et nous voyons les grands projets que le président de la République est en train de réaliser en termes d'infrastructures. Il nous appartient de rentrer dans le moule afin que nous puissions impulser le développement dans notre village.

Nous ne devons pas être en marge du développement. Nous voulons nous inspirer également de ce qu'ont fait nos prédécesseurs. Pas seulement dans notre village mais dans les autres villages ", a ajouté le chef Adobi. Son ambition, il l'a avoué, c'est de transformer le patrimoine foncier d'Akouai-Agban en patrimoine immobilier en refusant de s'inscrire dans la vente des terres.

A court terme, il prévoit la construction d'un quartier Tchagba, la création d'espaces verts, d'espaces de détente et de réjouissances les habitants du village. " Nous avons noué à cet effet des contacts avec des partenaires locaux et internationaux dont certains nous ont fait l'amitié de venir visiter notre village il y a des mois de cela, pour nous aider à réaliser tous ces projets" a révélé Adobi Aké Placide Guy-Marie.

Par ailleurs, à l'en croire, une place importante sera accordée aux jeunes et aux femmes. " En ce qui concerne les jeunes, nous avons créé une commission spéciale chargée des jeunes au sein de laquelle nous travaillons sur leurs préoccupations. Nous pensons à leur formation. En plus de cela, lorsque des opérateurs économiques nous sollicitent pour un investissement dans notre village, nous faisons en sorte que certains de nos jeunes soient pris en compte en termes d'emploi.

Pour le moment, nous avons offert déjà plusieurs engins roulants composés de deux mini cars communément appelés gbakas pour faire du transport, un véhicule 4×4 pour assurer la liaison, un tricycle pour la collecte des ordures et des marchandises et des motos pour assurer également certaines courses " a précisé le chef Adobi. De même, les femmes recevront des machines broyeuses et seront regroupées en coopérative afin de les aider à écouler leur attiéké. " Elles ont demandé un camion pour transporter leurs marchandises. Ce qui se fera très bientôt" a-t-il rassuré. Y. Sangaré