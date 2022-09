Cote d'Ivoire: Focus - A la découverte de Felguessy, La nouvelle star de la musique moderne sénoufo

Alain Douyéré Coulibaly. C'est son nom à l'état civil. Mais, désormais, appelez-le Felguessy. Artiste musicien, chanteur, auteur-compositeur, guitariste, arrangeur et poète, il met sur le marché discographique son nouvel opus de quatre titres. Aujourd'hui, il entame une carrière solo et envisage de se faire connaitre à travers sa musique Afro-pop teintée de Jazz, le tout, tiré du terroir sénoufo. Cela, pour s'ouvrir au monde entier et conquérir le marché international.

Grâce à son génie créateur, il associe, avec habileté, des instruments traditionnels tels que le balafon, l'ahoco et le djembé, dans un savant melting-pot sonore pour les valoriser. De l'Afro-pop à la musique électronique, Felguessy chante en sénoufo, en malinké, en français et en anglais. Sa nouvelle galette sonore laisse découvrir et redécouvrir son agréable timbre vocal qu'il manie avec une dextérité à nul autre pareil.

Originaire de la région du Tchologo, au nord de la Côte d'Ivoire, précisément de Ferkessédougou par son père et de Sinematiali par sa mère, l'artiste est né à Bouaké. Ainsi fruit du brassage culturel, il est le troisième d'une famille de 10 enfants.

Au confluent de plusieurs cultures ivoiriennes et africaines, son pseudonyme " Felguessy " provient de son aïeul qui a donné son nom à la ville de Ferkessédougou. Son enfance a été bercée par des courants musicaux de l'époque, tels que le Break dance, la pop musique, le rock, le rap et la soul musique. Sa passion pour la musique lui vient, en partie, de son père qui jouait au piano en qualité de maitre de chœur de la chorale grégorienne de la cathédrale de Korhogo et ensuite celle de Ferkessédougou.

Parallèlement à ses études, il pratique la danse et tutoie les platines en tant Disc-Jockey. Il tutoie également le micro en tant qu'animateur-radio. A tous ces titres, il côtoie, au quotidien, des artistes et animateurs de renoms tels que Mc Claver, Bony Ras, Ras Goodie Brown et bien d'autres.

L'artiste compose et écrit, lui-même, ses textes.