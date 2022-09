Cote d'Ivoire: Un atelier pour une meilleure protection des travailleuses domestiques

Dominé par les femmes et filles issues majoritairement des groupes défavorisés, le travail domestique est en général mal rémunéré avec des longues journées de travail, manque de protection sociale, la violence et des abus sur le lieu de travail.

Pour remédier à tous ces manquements en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, le Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels (Cradesc), en collaboration avec ses partenaires, a organisé un atelier pour une meilleure protection des travailleuses domestiques. C'était le jeudi 8 septembre 2022, à l'Hôtel Ivotel d'Abidjan.

À en croire la présidente du Réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme (Riddef), Chantal Ayemou, la rencontre du jour vise à valider le rapport technique de l'étude (réalisée par les acteurs de la protection) sur la documentation des violations des travailleuses domestiques de cinq pays de l'Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Guinée, Mali et Togo).

Les participants, notamment les institutions, les associations, les syndicats, les agences de placement, les travailleuses domestiques, les organisations de défense des Droits des femmes et des enfants...devront procéder à un examen critique du rapport en vue de formuler des suggestions et des recommandations pour mieux illustrer la situation des travailleuses domestiques en Côte d'Ivoire.

Ces acteurs identifieront les opportunités et synergies en vue de mieux porter le plaidoyer en faveur de la protection des employées de maison...

Satisfaite de la tenue dudit atelier qui se penche sur les couches vulnérables, Awa Sylla a, au nom de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, rappelé que la Côte d'Ivoire est engagée pour les droits humains.

" La protection des droits des femmes et des filles est non négociable. La question des droits des femmes et des filles est prise en compte par les dispositions institutionnelles dans notre politique de promotion du genre et de l'équité ", a-t-elle déclaré. Puis d'indiquer que les études et les informations fournies à cet atelier permettront à son ministère de peaufiner ses stratégies.

Abondant dans le sens, le représentant du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Wouao Jean-Marie, a soutenu que les contributions du jour permettront d'enrichir le cadre législatif qui existe déjà en Côte d'Ivoire.

Selon l'Organisation international du travail (Oit), au moins 75,6 millions de personnes dans le monde exercent le travail domestique en 2021. " L'Afrique reste le troisième continent où ce travail domine le secteur de l'emploi. L'on dénombre 9,6 millions de travailleurs domestiques sur le continent dont 6,6 millions, soit environ 69 %, sont des femmes ", a précisé Dr Fatima Diallo, directrice du Cradesc et par ailleurs vice-présidente du comité des Nations unies pour la protection des droits des travailleurs migrants.