Afrique de l'Est: Communauté d'Afrique de l'Est - La RDC a encore des conditions à remplir

En séjour en République démocratique du Congo (RDC) à la tête d'une délégation composée notamment d'hommes d'affaires, le secrétaire général de la Communauté d'Afrique de l'est (CAE), Peter Mathuki, a expliqué que ce pays doit encore remplir six conditions clés pour faciliter sa participation pleine et effective aux activités de cette ommunauté, comme le prévoit son traité.

Peter Mathuki l'a fait savoir en marge de la cérémonie de signature, le 9 septembre, par le président de la République, Félix Tshisekedi, de l'accord donnant le feu vert au déploiement de la force régionale mixte de la CAE. A cet effet, a-t-il fait savoir, la RDC doit désigner un ministre responsable des affaires de la CAE qui assurera la coordination et la liaison entre le bureau du secrétaire général et la RDC sur toutes les questions d'intégration. En outre, la RDC doit également verser sa contribution financière à la CAE en tant qu'État partenaire. Elle doit aussi constituer une équipe chargée de négocier une feuille de route pour la pleine intégration du pays dans la CAE, conformément aux directives du 22e sommet de cette organisation. Ce processus devrait permettre aux équipes techniques de la RDC de se mettre à jour sur ce qui doit être fait.

Sur un autre registre, la RDC doit également nommer un officier de liaison de la défense, une personne ayant au moins le grade de colonel. En outre, le pays devrait aussi nommer un juge pour siéger au sein de la division de première instance de la Cour de justice d'Afrique de l'est.

Par ailleurs, la RDC doit élire neuf membres pour la représenter de la cinquième Assemblée législative de l'Afrique de l'est qui débutera en décembre prochain. Les élections doivent être menées conformément au traité. " Nous sommes impatients de voir nos représentants rejoindre les organes et institutions de la CAE afin de renforcer notre présence dans la communauté ", a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula, au cours d'une rencontre avec la délégation de cette communauté. Il a également précisé que la RDC est prête à verser sa première contribution en tant que membre de la Communauté, afin d'assurer le bon fonctionnement de celle-ci.

Première mission de la CAE en RDC

Le secrétaire général de la CAE se trouve en RDC où il dirige une mission composée de chefs d'organes (Assemblée législative de l'Afrique de l'est et Cour de justice de l'Afrique de l'est), d'institutions et du secteur privé régional dirigé par l'East African Business Council (EABC). L'objectif de cette première mission est d'améliorer la compréhension des fonctionnaires du gouvernement de la RDC sur les engagements dans les piliers d'intégration de la CAE et les instruments de gouvernance de cette communauté.

La réunion inaugurale entre la mission et l'équipe de la RDC a été officiellement ouverte à Kinshasa, le 7 septembre, par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala Pen'Apala. Il a indiqué que la RDC a commencé à planifier la réorientation de ses politiques et de ses ressources en vue de créer des conditions favorables au développement et à la réalisation des objectifs de la communauté. " En tant que membre de la CAE, la RDC adoptera des lois pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions du traité instituant la Communauté de l'Afrique de l'est ", a-t-il fait savoir. En outre, Christophe Lutundula a indiqué que la RDC s'engage à créer un environnement commercial favorable en promulguant des lois et en élaborant des politiques ainsi que des programmes pour faciliter le commerce intra-régional.

Des opportunités d'emploi dans la CAE

Pour sa part, le secrétaire général de la CAE, Peter Mathuki, a laissé entendre qu'avec l'adhésion de la RDC à la communauté et par la suite le dépôt de l'instrument de ratification, elle est maintenant libre de participer à tous les programmes et activités de la CAE. Il a également informé les fonctionnaires de la RDC des opportunités d'emploi actuellement disponibles dans les organes et institutions de la CAE et sur les représentants requis à l'Assemblée législative de l'Afrique de l'est et à sa Cour de justice. " Notre mission en RDC a pour but de créer une plate-forme permettant à la direction de la CAE de dialoguer avec les hauts fonctionnaires de la RDC sur les piliers de l'intégration de la CAE et ses divers instruments de gouvernance, tels que les protocoles, les lois, les règlements, les politiques et les stratégies de la CAE, afin d'assurer une transition en douceur de la RDC dans la communauté ", a dit Peter Mathuki, précisant que l'entrée de la RDC dans la CAE donne aux États partenaires de cette organisation l'accès à un marché supplémentaire d'environ 81 millions de personnes, ce qui constitue un vaste marché pour le commerce.

Commerce entre la RDC et la CAE

Les importations totales de la CAE en provenance de la RDC en 2020 s'élevaient à 49,2 millions de dollars et les exportations de la CAE vers la RDC étaient de 584 millions de dollars au cours de la même période; ce chiffre devant augmenter. Parmi les principales importations de la CAE en provenance de la RDC figurent le bois, les plantes, les graines, les fruits, les déchets de refonte du fer ou de l'acier et les sables naturels, tandis que dans les exportations de la CAE vers la RDC figurent, entre autres, la chaux et le ciment, le fer et l'acier, le tabac, les boissons, les spiritueux et le vinaigre, les graisses et huiles animales ou végétales, le poisson, le gluten de blé, le sucre et les confiseries, les plastiques et le savon.