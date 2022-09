Egypte: Le président Al Sissi arrive au siège du "Forum égyptien pour la coopération internationale et le financement du développement"

Le président Abdel Fattah Al Sissi est arrivé mercredi au siège du "Forum égyptien pour la coopération internationale et le financement du développement" (Egypt-ICF), organisé dans la nouvelle capitale administrative (NCA).

Ce forum comprend un certain nombre d'axes fondamentaux dans le cadre de la mobilisation des ressources et du financement pour l'agenda de la question du changement climatique et ses répercussions en plus des efforts nationaux déployés à cet égard. Cette rencontre Egypt-ICF vise, principalement, à passer du stade des promesses au stade de la mise en œuvre et à transformer les engagements financiers en véritables opportunités.

Une table ronde sera organisée sur la promotion des projets d'investissement en Egypte en vue de les présenter au Sommet mondial sur le climat à Charm el-Cheikh en novembre prochain, avec la participation des ministres africains des finances, de l'économie et de l'environnement, ainsi qu'un groupe de hauts responsables, de personnalités internationales, de partenaires au développement, d'institutions financières internationales, de représentants de la société civile et des centres de recherches.

Le Forum et la réunion des ministres africains des finances, de l'économie et de l'environnement se poursuivront pendant trois jours, organisés par le ministère de la coopération internationale, en partenariat avec les ministères des affaires étrangères, des finances et de l'environnement, et en coopération avec la commission économique des Nations unies pour l'Afrique.

La liste des participants au forum comprend un certain nombre de personnalités internationales de haut niveau, dont Mme Amina J. Mohammed est Vice-Secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies, l'envoyé américain pour le climat John Kerry, l'envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l'action climatique, Mark Carney, la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Odile Renaud-Basso ainsi que le champion du climat et directeur exécutif du Fonds Monétaire international, Mahmoud Mohieldin et la sous-secrétaire générale de l'ONU et directrice exécutive de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Ghada Wali, ainsi qu'un grand nombre de ministres africains.

La deuxième édition du Forum "Egypt-ICF 2022" aborde trois axes principaux dans le cadre des objectifs de la présidence égyptienne du Sommet sur le climat COP27, qui passent des promesses à la mise en œuvre.

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a pris une photo-souvenir avec les participants au Forum d'Egypte pour la coopération internationale et le financement du développement Egypt-ICF2022, dès son arrivée à la nouvelle capitale administrative (NCA).

Etaient présents le premier ministre, Moustafa Madbouly, les ministres égyptiens des Affaires étrangères, de l'Environnement, des Finances, l'émissaire américain pour le Climat, les ministres africains des Finances, de l'économie et de l'écologie, ainsi que de hauts responsables internationaux.

Le Forum se penchera sur d'importants sujets dont la mobilisation des ressources et des fonds nécessaires à l'agenda climatique et les mesures et efforts nationaux en ce sens. Le Forum a pour premier objectif de concrétiser les engagements financiers en véritables opportunités.