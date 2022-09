Cote d'Ivoire: Coopération avec Bretton woods- Tiémoko M. Koné rencontre des hauts responsables de l'Institution à Washington

Le Vice – président ivoirien, Tiémoko Meyliet Koné est arrivé le samedi 10 septembre 2022 à Washington DC, la capitale fédérale américaine, pour une visite de travail de deux jours. Il a été accueilli à sa descente d’avion, au Ronald Reagan Washington national airport en milieu d’après-midi, par l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Côte d’Ivoire aux États-Unis d’Amérique, Ibrahima Touré. A Washington. DC, le Vice-président ivoirien aura des rencontres avec des hauts responsables des Institutions de Bretton Woods. A-t-on appris, de sources diplomatiques.

Officiellement, après sa nomination à la vice- Présidence, c’est la deuxième fois que l’ancien gouverneur de la Bceao effectue une visite du genre hors de la Côte d’Ivoire. Rappelons qu’en Mai 2022, Tiemoko il a représenté le chef de l’Etat ivoirien Allasane Ouattara aux Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement(Bad), qui a eu lieu à Accra au Ghana du 23 au 27 Mai 2022 . Une délégation de haut niveau, conduite par le Vice-Président de la République, a représenté la Côte d’Ivoire à ces différentes rencontres tenues sous le thème : « Favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l’Afrique ».

A l’occasion de ces assises, le Vice-Président a partagé, avec les hauts dirigeants du Groupe de la Bad et l’ensemble des participants, les politiques économiques et sociales mises en œuvre par le Gouvernement pour contenir les effets pervers de la Covid -19 sur l’économie ivoirienne et renouer avec la croissance à partir de 2021. Il a par la suite exhorté le Groupe de la Banque à une contribution plus importante, dans une approche de partenariat gagnant-gagnant, en vue de mobiliser davantage de ressources pour financer le développement des pays Africains et favoriser l’atteinte des objectifs de l’Agenda 2030 des Nations Unies et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.