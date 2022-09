Togo: L'ESA introduit une nouvelle modalité de paiement des frais d'études

À partir de la rentrée universitaire prochaine, un tout autre modèle économique s'invite à l'École Supérieure des Affaires (ESA) en faveur des étudiants de l'intérieur du pays. Elle offre la possibilité aux enfants des paysans de pouvoir payer les frais scolaires avec leurs produits. Cette nouvelle fonctionnalité actée le samedi dernier a été incorporée dans le but de faciliter l'accès aux études supérieures à tous.

Cette ambition est rendue possible grâce aux concours de Africa Agro Business (2ab) et la Coopérative à Dieu la Victoire avec lesquels l'école a signé une convention de partenariat le 10 septembre 2022.

L'un intervient dans la production végétale, animale, halieutique et apicole ; L'autre est spécialisée dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agro-pastorales aussi bien dans la formation et l'accompagnement des groupements agricoles.

*Contexte*

D'après les explications du directeur général de l'ESA, Dr Charles Birregah, l'introduction de cette nouvelle méthode de paiement des frais d'inscription et de scolarité va permettre à l'école d'être la plus inclusive du Togo et de la sous région, dans ce sens qu'elle avait déjà pris des dispositions à l'endroit des étudiants présentant des limite motrices avec la présence des rampes et des ascenseurs. De même, les jeunes femmes en état de grossesse sont autorisées à poursuivre les cours à l'ESA, assure le DG Birregah.

" Nous nous sommes rendus compte que rendre l'ESA accessible à tous doit inclure ceux là qui n'ont pas les moyens directs de payer les frais d'études supérieures à leurs enfants vu que les producteurs vivriers éprouvent parfois des difficultés pour payer ceux de leurs enfants en vue de leurs formations dans les filières professionnelles de pointe. En effet, en milieu rural, il est avancé que 7 élèves sur 10 ne poursuivent pas leurs études supérieures fautes de moyens financiers et de motivation.", a partagé le premier responsable de l'ESA.

*Avantages pour les étudiants*

Pour le directeur de 2AB, Amévo Kodjo les parents auront à payer la scolarité de leurs enfants à partir des produits agricoles qu'ils soumettront aux différentes structures partenaires lesquelles verseront l'équivalent du montant des frais en espèce à l'ESA.

" L'obtention du BAC n'est pas une fin, c'est plutôt le début des études universitaires. À travers cette opportunité qu'offre l'ESA à cette couche sociale, le taux de formation professionnelle et universitaire des enfants de producteurs dans les filières offertes par l'ESA va s'accroître.", estime t-il.

*Avantages pour les autres acteurs*

En plus, de l'accessibilité de la formation professionnelle et universitaire aux enfants de producteurs, le directeur de la coopérative à Dieu la Victoire, Rodrigue Essoyomèwè Katako, a rappelé qu'entre autres avantages de cette modalité de paiement, "la disponibilité des produits agricoles au niveau des partenaires ainsi que la facilité d'écoulement des produits par les producteurs."

*Possibilité de cours en ligne*

Afin de parvenir efficacement à cette politique d'inclusion que prône l'École Supérieure des Affaires, les responsables joignant l'acte à la parole ont également mis en place le suivi des cours en ligne favorisant ainsi aux étudiants paysans d'être au même niveau d'études avec leurs camarades de la capitale tout en vaquant à leurs différentes activités.

*Jeux tombola*

Toujours dans sa vision d'offrir une chance à tous ses apprenants, l'ESA organise un jeu de tombola à leur endroit. Les lots sont constitués des bourses d'études, de téléphones et d'autres gadgets. Le premier tirage a eu lieu sur le site d'ESA-Agoè et se fera tous les samedis jusqu'à la la rentrée universitaire prochaine sur le site d'ESA-Super Tacco.

Trois étudiants dont une fille ont respectivement gagné 10%, 1/4 et 1/2 bourse d'étude au tirage d'après la signature de la convention.

Il faut noter que cette prestigieuse école supérieure propose plus de trente formations professionnelles associant la théorie à la pratique, pour permettre aux apprenants d'être opérationnels une fois le diplôme obtenu.