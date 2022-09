Mali: La Société civile de Mopti appelle à la libération de quatre jeunes

Au Mali, la société civile de Mopti demande la libération de quatre jeunes arrêtés, après avoir participé à une manifestation contre les délestages. Le 17 juin dernier, une journée " ville morte " est programmée à Mopti pour protester contre les délestages intempestifs, des coupures d'électricité qui pénalisent la vie économique, déjà mise à mal par le contexte sécuritaire dans le centre du Mali. L'évènement est reporté, mais certains jeunes sortent quand même crier leur colère devant le gouvernorat.

Suite à cette concentration de jeunes en colère devant le gouvernorat, quelques jours plus tard, pour certains et quelques semaines plus tard pour d'autres, quatre jeunes sont arrêtés. Depuis, ils sont toujours en détention. Les familles de ces jeunes ainsi que les responsables de la Société civile de Mopti déposeront, lundi 12 septembre, une lettre au gouvernorat. Ils demandent aux autorités de libérer ces jeunes.

" C'est à la suite de cette manifestation que les jeunes ont été incarcérés. Il semble qu'il y a eu des vidéos d'injures ou autres à l'encontre du gouverneur et nous demandons son indulgence, s'il y a eu des injures. Les injures, nous les condamnons, mais aujourd'hui, avec l'instabilité et la crise actuelle, personne n'a besoin d'aggraver encore cette situation. Il y en a un qui a un avocat, mais les trois autres n'ont pas d'avocat. Tous les avocats contactés à Mopti ne sont pas disponibles pour prendre le dossier en main. Nous lançons un appel au gouverneur. Les jeunes ont demandé pardon, les familles ont demandé pardon. Il faut qu'il l'accepte pour l'intérêt de tous les Moptitiens et de tout le Mali ", appelle Hamadou Bah, porte-parole de l'Alliance nouvel espoir qui rassemble les organisations de la société civile de Mopti, joint par RFI.