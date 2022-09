Afrique: L'ambassadeur américain au Soudan se familiarise avec les projets de l'agence Cavod à El-Fasher

El-Fasher — Au cours de sa visite à l'État du Nord-Darfour, l'ambassadeur des États-Unis, John Godfrey, a inspecté s projets du service et de développement mis en œuvre par (CAFOD, l'agence catholique pour le développement à l'étranger), qui a construit un barrage dans le village de Tora (Javina) et mis en œuvre certains programmes sociaux liés à la formation, au développement des capacités et à la lutte contre la pauvreté.

Le directeur exécutif de la localité d'El Fasher, Muhammadi Abdullah, qui était à la réception de l'ambassadeur à Tora, a exprimé, lors de la réunion massive organisée pour accueillir et célébrer l'ambassadeur, l'appréciation des masses locales et régionales pour la visite, louant l'agence "CAFOD" pour ses efforts en faveur du développement et de la stabilité dans la région.

Il a exprimé son espoir que les efforts et le soutien de l'Agence CAFOD s'étendront à d'autres zones rurales de la localité avec davantage de projets de services.

Il est à noter que l'ambassadeur américain a pris connaissance du projet de bibliothèques culturelles adopté par le journaliste Dahab, qui a à son tour exprimé ses remerciements à l'ambassadeur, lui souhaitant plein succès dans son travail au Soudan.