Cote d'Ivoire: Lutte contre le VIH/SIDA - Une mission du Fonds mondial évalue les actions terrain d'Alliance Côte d'Ivoire

Une mission d'évaluation des actions terrain. Depuis le lundi 29 août dernier, une mission venue de Genève et conduite par Mme Paula Hacopian, gestionnaire de portefeuille pour la Côte d'Ivoire, pour le compte du Fonds mondial pour la lutte contre le VIH/SIDA, séjourne à Abidjan.

Elle a pour objectif d'assurer le suivi à mi-parcours de la mise en œuvre des 6 subventions dont bénéficie l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. Et aussi d'adresser les goulots d'étranglement ainsi que les questions opérationnelles pour l'atteinte des objectifs à fin 2023. Ainsi, dans la région du Sud-Comoé, précisément à Aboisso, Mme Paula Hacopian et son équipe ont visité le service de santé scolaire et universitaire (SSU). Le médecin chef a expliqué les dispositifs mis en place pour assurer le suivi et la prise en charge des populations de 5 à 25 ans. Notamment les élèves et étudiants, les jeunes qui font usage de substances psychotropes (drogues et autres addictions) et les jeunes filles en âge de procréer.

Au centre hospitalier régional (CHR) d'Aboisso, l'équipe du Fonds Mondial a apprécié la qualité des infrastructures. Avant de s'imprégner des dispositifs de prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) au niveau de la médecine générale, de la maternité, du laboratoire et de la pharmacie. Dans chacun des services du CHR, des dispositions particulières garantissent aux personnes vivant avec le VIH (PVVIH) d'être pris en charge efficacement au niveau clinique. Egalement, en liaison avec le dispositif clinique, des agents de santé communautaires (ASC) assurent le relais et le suivi des patients dans leur communauté. Ils sensibilisent, assurent la distribution des traitements aux patients éloignés, etc.

A Bonoua, toujours dans le Sud-Comoé, la mission a découvert une clinique de nuit. Un dispositif mobile mis en place pour la prise en charge des populations clés. Qui tient compte des horaires de travail de cette cible pour leur permettre de venir en grand nombre et bénéficier des services qui leur sont offerts.

Cette visite au total, a permis à la mission de s'imprégner de la réalité de la réponse clinique et communautaire apportée à la lutte contre le VIH et la tuberculose dans la région du Sud Comoé.

Selon le rapport d'Alliance Côte d'Ivoire, au 1er trimestre 2022, plus de 1300 TS ont bénéficié de programmes préventifs contre le VIH (sensibilisation, dépistage et prise en charge des dépistées "positif") ; 1052 HSH ont bénéficié de programmes préventifs contre le VIH ; plus de 6500 adolescentes et jeune femme ont bénéficié de programmes préventifs contre le VIH et 627 PVVIH pris en charge au CHR d'Aboisso.