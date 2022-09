Cote d'Ivoire: Korhogo - Am's met le numérique à portée des jeunes et des aficionados des TIC

Le parrain naturel des Journées du Mérite et de l'Excellence (JRMEX) qui célèbrent les meilleurs élèves de la région du Poro, le ministre Amadou Coulibaly dit Am's, a apporté une note novatrice à l'édition 2022 de ces journées à travers le concept " Vacances de rêve ".

Ce projet lancé depuis le mercredi 17 août à la bibliothèque de Korhogo comprend deux composantes que sont les vacances numériques et la caravane numérique. Cette activité d'envergure a pris son envol en présence de Cyrille Djondé, le coordonnateur du programme développement nouveaux médias, représentant Amadou Coulibaly, le ministre de la Communication et de l'Economie numérique, du préfet de région, du chef de canton et de plusieurs directeurs et chefs de services.

L'envoyé d'Amadou Coulibaly a donné deux raisons majeures à cette activité. " Son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara considère la transformation numérique comme un outil puissant pour atteindre des objectifs d'inclusion et de transformation économique. La société se digitalise et ne pas posséder de compétences numériques est un grand risque de se voir marginaliser ", a expliqué Cyrille Djondé qui a précisé que l'initiation au numérique est inscrite parmi les piliers des stratégies numériques du gouvernement et le renforcement des compétences numériques est une priorité de la politique gouvernementale.

A l'en croire, ces deux raisons ont conduit à la création de trois projets de formation numérique à Korhogo dont les vacances numériques qui se dérouleront en deux phases. La première phase, lancée le mardi 16 août, a pris fin le samedi 20 août, a porté sur la formation des lauréats de la 11eme édition des JRMEX sur les outils de base du numérique. La deuxième phase, du 22 au 27 août, visait à former les leaders des jeunes dans le but de devenir des pairs formateurs chargés de former leurs camarades pendant 12 mois.

Le deuxième projet des vacances de rêve est la caravane numérique qui s'est déroulée du 22 au 27 aout. Cette formation a concerné 300 jeunes. Dont des jeunes étudiants, des entrepreneurs et des jeunes cadres passionnés de NTIC.

Un troisième projet, spécialement dédié aux femmes, baptisé Déclic mis en œuvre en collaboration avec l'ONG Femme Ethique depuis le 29 août, prendra fin le 3 septembre. Ce programme dédié à 100% aux jeunes filles a pour but de favoriser l'autonomie de la femme.

" Nous lançons les vacances de rêves au titre des vacances 2022 permettant d'occuper sainement la jeunesse et d'accroitre les capacités des jeunes lycéens, étudiants, demandeur d'emploi, entrepreneur et employés ", a expliqué Cyrille Djondé

Selon le formateur, Lucas Yao, la formation vise à permettre aux participants de se familiariser aux logiciels Word et Excel. Son souhait est de voir cette formation suivie d'un maintien de niveau afin de permettre aux apprenants de conserver les acquis.