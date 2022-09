Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 Septembre 2022

Côte d'Ivoire : Production pétrolière - Le Pdg du groupe Eni chez Ouattara

Le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a rencontré le Président directeur général (Pdg) du groupe Eni, Claudio Descalzi, en mission de travail à Abidjan le 9 septembre. Pour parler du progrès des activités et des futurs projets de la compagnie dans le pays, ainsi que des zones d'intérêts communs et de collaboration. Les résultats probants du récent forage Baleine E1X confirment l'extension de la découverte dans le bloc adjacent, augmentant les estimations des volumes d'hydrocarbures en place à 2,5 milliards de barils de pétrole et 3 300 milliards de pieds cubes de gaz associé, soit une revue à la hausse d'environ 25%. (Source :Fratmat.info)

Burkina Faso : Insécurité dans la zone des trois frontières - Au menu de la visite de Damiba chez Bazoum

« La question de l'insécurité dans la zone des trois frontières est très préoccupante. C'est donc à ce titre que nous avons rendu une visite ce matin au Président nigérien pour examiner les défis auxquels nous faisons face au niveau de nos zones frontalières et trouver ensemble de nouvelles dynamiques ou de bonnes approches pour essayer d'y faire face », l indiqué le Président Damiba, lors de sa visite le dimanche dernier à Niamey. C'est ce qu'indique une note à la presse de la Direction de la communication de la présidence du Faso.( Source : Burkina 24)

Sénégal : Gestion des finances publiques - Le niveau du déficit budgétaire à fin juillet 2022

Selon le confrère Sika finances, le déficit budgétaire du Sénégal était 810 milliards Fcfa à fin juillet 2022

Togo : Gestion des frontières - Lomé et Accra se mettent d'accord

Le Togo et le Ghana se sont engagés dans un processus fraternel de délimitation de leur frontière maritime commune. Une Commission technique de délimitation de la frontière maritime mise sur pied a tenu, au cours de cette semaine, sa 10e réunion à Lomé, indique l'Agence togolaise de presse (Atop). À l'issue des négociations, les deux pays ont trouvé quelques points d'accord sur la délimitation de leurs frontières maritimes communes. Pour sa part, la partie ghanéenne soutient que Lomé et Accra «seront appréciés au plan international si les négociations aboutissent».

Guinée : Offensive diplomatique - La junte se prépare pour l'Onu

La junte au pouvoir en Guinée prend au sérieux les inquiétudes soulevées par les Nations-Unies, par rapport à la dégradation de la situation des Droits Humains. Celle-ci s'alarme par rapport à l'escalade des violences contre des civils dans l'exercice de certains droits civiques, interdits depuis le mois de mai. Elle a dépêché une délégation à Genève, histoire de briser certains clichés, voire préjugés collés à la peau des autorités de la transition. Conduite par le Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Alphonse Charles Wright, les émissaires du colonel Mamadi Doumbouya ont eu des entretiens de haut niveau avec des dirigeants de l'Onu.(Source :africaguinee.com)

RDC : Environnement - Le lac Tanganyika engloutit ses riverains

Ces dernières années, le lac Tanganyika, a englouti des maisons et des routes entières, laissant des dizaines de personnes sans abri. Le vaste lac Tanganyika est le deuxième lac d'eau douce le plus profond du monde, après le lac Baïkal en Sibérie. Le lac est partagé entre quatre pays, la République démocratique du Congo (Rdc), la Tanzanie, le Burundi et la Zambie. (source : Euronews)

Gabon : Rentrée des classes - Des innovations

Contrairement aux années précédentes, pour la rentrée scolaire 2022-2023, les frais liés au fonctionnement des Associations des parents d'élèves (Ape) seront prélevés non sur chaque élève, mais plutôt sur chaque parent, en dépit du nombre d'enfants à inscrire, a précisé ce week-end le ministère de l'Éducation nationale qui a également rappelé les taux de cotisation allant de 1000 Fcfa à 5 000 Fcfa. (Source : alibreville .com)