Angola: Portugal - Un colloque marque l'ouverture des festivités du centenaire de Neto

Lisbonne — Un colloque international intitulé "Je suis un jour dans une nuit noire", encadré dans les célébrations du centenaire d'Agostinho Neto, s'est tenu les 9 et 10 septembre, dans la ville de Porto, au Portugal.

La rencontre, à laquelle a participé l'ambassadeur d'Angola au Portugal, Carlos Alberto Fonseca, a été organisée par la Faculté des lettres de l'Université de Porto, avec le soutien de la Mission diplomatique angolaise.

A l'ouverture de la rencontre, l'ambassadeur Carlos Alberto Fonseca a souligné l'importance de l'événement, car il constitue un hommage sublime, pour la présence et la participation d'éminents universitaires, enseignants, essayistes, poètes, auteurs, spécialistes du monde des lettres, qui honorent, avec leur savoir, l'étude de la vie et de l'œuvre de cet homme, dont la dimension poétique et l'être ont imprégné sa vie, son destin et l'épopée héroïque de résistance, de lutte et d'affirmation de tout un peuple, face à une atroce et système de domination anachronique, jusqu'à la proclamation et la consécration de l'indépendance de l'Angola.

Pour le diplomate, on ne peut parler d'Agostinho Neto en tant qu'homme politique sans faire référence à sa dimension poétique, qui faisait partie de son être d'homme politique et d'homme d'État.

Carlos Alberto Fonseca a également souligné qu'on ne peut lire sa poésie sans comprendre sa dimension humaine et politique, ses convictions, les motivations d'un combattant infatigable pour la liberté, agglutinant et en même temps diffusant les valeurs intrinsèques à l'honneur de la dignité humaine, avec la dimension de l'universalité.

Vendredi, lors de l'un des moments forts du colloque, le professeur Pires Laranjeira et la Faculté des lettres de l'Université de Porto ont été honorés par l'Ambassade d'Angola au Portugal, en reconnaissance de la manière engagée dont ils ont contribué à faire connaître le travail et la figure d'Agostinho Neto.

Pires Laranjeira, académicien reconnu de l'Université de Coimbra, a été l'un des principaux chercheurs et promoteurs du rôle et de l'importance d'Agostinho Neto, non seulement pour l'Angola, mais pour le monde.

La Faculté des sciences de l'Université de Porto, pour sa part, a ouvert il y a un peu plus d'un an une chaire Agostinho Neto, se montrant toujours ouverte aux initiatives accueillantes qui contribuent à promouvoir et à faire connaître la figure du premier président de l'Angola.

Le programme, préparé par les professeurs Francisco Topa, de la Faculté des sciences de l'Université de Porto, et Abreu Paxe, de l'ISCED de Luanda, comprenait différentes interventions de chercheurs spécialistes du parcours d'Agostinho Neto.

Parmi ceux-ci, nous soulignons Ana Maria Martinho, de l'Universidade Nova de Lisboa, Ana Ribeiro, de l'Université du Minho, Luigia de Crescenzo, de l'Université de Rome, Nazir Ahmed Can, de l'Université autonome de Barcelone, Roberto Vecchi , de l'Université de Bologne, Xosé Lois García et Francisco Topa, de l'Université de Porto.

Des conférenciers de différents pays ont participé à la rencontre, qui ont donné des conférences et débattu, avec des points de vue différents, de la figure, de la pensée et de l'œuvre d'Agostinho Neto.

La clôture du colloque a été marquée par l'inauguration, samedi, d'une exposition photographique, intitulée "Angolanos de Mãos Dadas para o Futuro", accompagnée de la diffusion d'une biographie d'Agostinho Neto.

L'échantillon, composé de 24 photographies, dépeint le parcours de vie d'Agostinho Neto, de l'enfance jusqu'à sa mort.

Le même reste ouvert au public jusqu'au 19 du mois en cours, au Musée militaire de Porto, où Agostinho Neto a été détenu.