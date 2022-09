Afrique: Al-Wathiq Al-Berair salue les efforts des dirigeants politiques égyptiens envers le Soudan

Khartoum — Le secrétaire général du parti national Umma, Al-Wathiq Al-Berair, a salué les efforts des dirigeants politiques en Égypte pour soutenir le peuple soudanais en toutes circonstances et crises. Dans une allocution qu'il a prononcée lors d'une célébration organisée par le parti Umma national pour marquer la distribution de 36 bourses attribuées par Al-Azhar Al-Sharif aux étudiants soudanais, Al-Berair a exprimé l'appréciation du parti Umma pour la coopération entre l'Égypte et Parti Umma nationale, soulignant que l'Égypte est toujours soucieuse de soutenir ses frères soudanais et de promouvoir les qualifications scientifiques du peuple soudanais.

Il a affirmé que les étudiants sélectionnés pour la bourse égyptienne ont été choisis avec beaucoup de soin et de transparence et sans discrimination, transparence ou affiliation politique, ajoutant qu'ils représentent toutes les régions et tous les États du Soudan.

Al-Berair a salué les efforts de l'ambassadeur d'Égypte, Hussam Eissa, pour rapprocher les points de vue et ouvrir des horizons de coopération et de dialogue à tous les niveaux, domaines et secteurs, soulignant son grand rôle dans l'assistance égyptienne au peuple soudanais.