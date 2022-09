Soudan: L'ambassadeur des États-Unis visite l'État du Nord-Darfour

El-Fasher — L'ambassadeur des États-Unis au Soudan, John Godfrey, est arrivé à El Fasher, la capitale de l'État du Darfour Nord, samedi matin, accompagné d'une délégation du Congrès américain et de l'ambassade américaine, le sa première visite en dehors de la capitale fédérale, Khartoum, depuis qu'il a pris ses fonctions d'ambassadeur au Soudan le 24 août. L'ambassadeur des États-Unis et la délégation qui l'accompagne, composée de membres du Congrès américain et du responsable de l'aide américaine "Mervin Ferro", ont été reçus à l'aéroport d'El Fasher par le Wali de l'État du Nord-Darfour, Nimr Mohamed Abdul-Rahman, et un certain nombre de membres de son gouvernement.

Le Wali a tenu une réunion à huis clos avec l'ambassadeur des États-Unis et sa délégation qui l'accompagne dans les locaux du Secrétariat général du gouvernement de l'État à El Fasher.

Le Wali a salué la visite, indiquant qu'elle contribuera grandement à faciliter la mission de l'ambassade dans le soutien et la consolidation des relations soudano-américaines pour servir les intérêts des deux peuples.

Nimr a fait un exposé détaillé à l'ambassadeur américain sur les progrès de la mise en œuvre de l'Accord de Juba pour la paix au Soudan, soulignant que la mise en œuvre progresse bien malgré l'apparition de certains défis.

Il a déclaré que son gouvernement attend avec impatience que les États-Unis jouent un rôle plus important dans le soutien du processus de développement et la fourniture de services aux citoyens de l'État, qui souffrent encore des effets de la guerre.

Pour sa part, l'Ambassadeur Godfrey a déclaré que le but de sa visite à El-Fasher est de se familiariser avec la situation globale au Darfour, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre de l'Accord de Juba pour la paix au Soudan, en plus d'identifier les questions de développement et la stabilité au Darfour, et discuter des meilleurs moyens de renforcer les relations bilatérales afin que l'Amérique puisse jouer un rôle plus important dans le renforcement de la sécurité et de la stabilité au Soudan en général et dans la région du Darfour en particulier.

Il a expliqué que le programme de sa visite de trois jours comprend une visite sur le terrain au camp de déplacés de Zamzam, en plus de tenir une réunion avec les organisations et organismes internationaux opérant dans l'État, ainsi qu'une autre réunion avec les dirigeants des administrations indigènes. et les comités de résistance et les visites à l'université d'El-Fasher et au village de Turra au nord de la ville d'El-Fasher.

Il convient de noter que l'ambassadeur John Godfrey a déclaré dans un discours enregistré qu'il a adressé au peuple soudanais, après avoir présenté ses lettres de créance jeudi dernier, qu'il attend avec intérêt de renforcer les relations des États-Unis avec le peuple soudanais et de soutenir leur désir de parvenir à la démocratie transformation sous une direction civile.

Il a également présenté ses condoléances aux familles des victimes des récentes inondations qui ont frappé le Soudan et causé de nombreux morts et de gros dégâts, ajoutant qu'il voyagera dans tout le pays pour comprendre la culture soudanaise.