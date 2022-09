Afrique: Eissa - Les relations entre le Soudan et l'Égypte prospéreront tout au long de l'histoire

Khartoum — L'ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Soudan, Hussam Issa, Hossam Issa, a affirmé que les relations égypto-soudanaises sont des relations de fraternité et s'épanouiront et brilleront davantage à travers l'histoire. Dans une allocution qu'il a prononcée lors d'une célébration organisée par le Parti national Ummah pour marquer la distribution de 36 bourses attribuées par Al-Azhar Al-Sharif aux étudiants soudanais, l'ambassadeur Hussam a déclaré que " la porte de l'Égypte est ouverte au parti Umma et au frères au Soudan pour l'éducation et la formation, indiquant que les 36 bourses d'études à Al-Azhar Al-Sharif cette année témoignent de la volonté de l'Égypte de se tenir aux côtés de ses frères au Soudan, en particulier dans les domaines scientifique et de la formation.

Il a souligné 100 autres bourses en plus des 63 bourses supplémentaires qui seront accordées par l'Égypte cette année aux étudiants soudanais.

Il a également évoqué la distribution de 60 bourses aux étudiants de la région du Darfour, en plus d'autres bourses d'Al-Azhar Al-Sharif et du ministère égyptien de l'Enseignement supérieur qui seront distribuées aux étudiants soudanais des différentes régions soudanaises.

L'ambassadeur égyptien a affirmé la volonté du Caire de fournir une formation et une qualification aux cadres techniques et étudiants soudanais dans toutes les disciplines, louant les liens éternels et solides entre les peuples égyptien et soudanais dans tous les domaines.