Afrique de l'Ouest: ROGEAP - Des journalistes de 17 pays se mettent en réseau

L'union fait la force. Un réseau de journalistes issus de 17 pays de l'Afrique subsaharienne est né depuis le 18 août 2022 à Cotonou (Bénin), sous l'impulsion de la CEDEAO, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet régional d'accès à l'électricité hors réseau (ROGEAP). Et ce, au terme d'un atelier de trois jours renforcer la capacité des journalistes sur le projet et sur le secteur de l'énergie hors réseau.

" Désormais, considérés comme des ambassadeurs et points focaux médias du ROGEAP dans chacun des Etats membres. Nous voudrions compter sur votre soutien, une fois de retour dans vos pays respectifs, pour créer de la visibilité au ROGEAP et à ses activités, par la production d'articles, de reportages et autres actions de communication en direction des différentes cibles notamment, les décideurs politiques, les acteurs commerciaux et bancaires ainsi que les populations consommatrices à mieux comprendre les mécanismes de mise en œuvre et les responsabilités de chaque partie impliquée dans cette initiative ", a exhorté le commissaire à l'Energie, aux Infrastructures et à la Digitalisation de la CEDEAO, M. Sediko Douka.

Les travaux ont porté sur le thème "Rôle et missions du journaliste pour une meilleure visibilité du ROGEAP et pour une meilleure implication des populations. Il s'est agi pendant ces journées d'échanges et de réflexion, qui ont vu la participation en présentielle de 15 pays, de renforcer les connaissances des journalistes sur le ROGEAP et l'accès à l'électricité hors réseau ainsi que leur faire comprendre les mécanismes de mise en œuvre, les objectifs, le rôle et les responsabilités de chaque partie prenante. Les experts de la CEDEAO présents, notamment M. Joël Ahofodji, expert en communication du ROGEAP, ont fourni aux participants des informations sur la situation énergétique actuelle dans la sous-région en présentant le projet comme l'une des meilleures solutions pour combler le vide encore si énorme, surtout dans les milieux ruraux.

A travers cet atelier, qui a débouché sur la formalisation du réseau des journalistes en soutien au ROGEAP, la CEDEAO entend renforcer l'interaction et l'échange d'informations avec les acteurs des médias, et construire une relation durable avec ces parties prenantes afin de susciter leur intérêt pour la production régulière d'articles ou de reportages sur le projet et l'électricité hors réseau. En clair, il s'agit de mettre en place une stratégie d'intervention des journalistes pour le suivi des activités de communication et de production d'articles et reportages pour la visibilité du ROGEAP dans tous les Etats membres.

Aux termes des travaux, qui ont été meublés par deux communications majeurs portant sur la présentation générale du ROGEAP et le rôle du journaliste pour donner de la visibilité à ce projet de base pour le développement en Afrique, un bureau a été mis en place présidé par le Gambien, Abdoulie Gassama.