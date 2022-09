Ile Maurice: Air Mauritius - Des pilotes menacent de mettre fin à leur voyage avec MK

Le transporteur national a beau être sorti de l'administration volontaire depuis un an mais sa mauvaise gestion est toujours décriée. Alors que l'aviation a repris ses couleurs pré-Covid, une menace d'exode chez les pilotes, notamment, plane en ce moment. Bon nombre d'entre eux préfèrent aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs pour "de meilleurs salaires et considérations humaines". La rupture de différents accords pendant l'administration volontaire menée par Sattar Hajee Abdoula couplée au manque de leadership aux opérations - à noter que les pilotes ont voté à 99,9 % en assemblée générale une motion de no confidence envers le management - sont montrés du doigt.

Pourtant, le conseil d'administration tout comme le Chief Executive d'Airport Holdings Ltd sont conscients de ce qui se passe, avancent des voix concordantes au sein de MK. Sauf que les empêcheurs de tourner en rond sont légion et la lenteur administrative à tous les niveaux pousse des éléments qualifiés comme les pilotes, qui se retrouvent avec plus de 50 % de réduction salariale depuis l'administration, à claquer la porte. Il y a eu des cas récemment et d'autres sont sur le point de suivre. Pendant ce temps, ce ne sont pas les opportunités qui manquent ailleurs. La demande de pilotes sur le plan mondial est considérable.

"Une révision des conditions actuellement catastrophiques ne freinera hélas pas un exode de pilotes d'ici la fin de l'année si la gestion dictatoriale des opérations se poursuit. Le board et la haute direction ne mesurent pas l'importance des dégâts causés", fait-on ressortir. La demande avec en ligne de mire, le bien-être et la bienveillance du personnel, est on ne peut plus claire : restructurer pour mettre en place une gestion saine de l'équipage, des aéronefs, des lignes aériennes et du repos règlementaire de l'équipage.

C'est du moins le souhait de ces filles et fils du sol qui ont à coeur le sort de compagnie aérienne nationale pour ne pas se voir contraints à mettre fin à leur voyage au sein de MK. Cela, peu importe si la compagnie se lance dans une nouvelle campagne coûteuse de recrutement de pilotes, dont des capitaines, par exercice d'entrée directe.