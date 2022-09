Cameroun/Togo: Préliminaires LDC CAF/ Abalo Dosseh (Entraineur ASKO) - " Nouadhibou, c'est un adversaire très coriace, mais... "

L'Association Sportive de la Kozah (ASKO) accueille ce dimanche le FC Nouadhibou dans le cadre du premier tour aller des préliminaires de la Ligue des Champions de la CAF. A la veille de ce rendez-vous à Lomé, Abalo Dosseh, le directeur technique du club togolais était devant à la presse.

En conférence d'avant-match, le technicien a évoqué la dynamique dans laquelle son groupe veut aborder la rencontre.

ASKO déjà dans son match

Aucune équipe ne peut dire qu'elle est prête. Mais, on a travaillé, on a fait des matchs amicaux, on a réglé beaucoup de choses. Maintenant, le match de demain on va voir si tout a été vraiment maîtrisé de notre côté.

Les objectifs de l'ASKO

On n'y va pas seulement pour les tours préliminaires. Nous notre objectif, c'est d'aller en phase de poule. Et ça passe par une élimination de notre adversaire. Tout passe par le premier match de demain à la maison. On s'est bien préparé pour que cette fois, on franchisse cette étape.

Une idée sur l'adversaire

Bien avant notre tirage, depuis qu'un de nos compatriotes (Amatchoutchoui, ndlr) a signé dans ce club, j'ai pris l'habitude de suivre un peu ses matchs. Après le tirage, j'ai fait beaucoup de recherches sur cette équipe. C'est une équipe très difficile à jouer, surtout chez eux. Mais pour l'instant c'est le match aller, et c'est chez nous.

On a remarqué également que 80% des joueurs évoluent avec la sélection nationale de la Mauritanie, on a essayé de visionner leur manière de jouer. On sait que c'est un adversaire très coriace, mais comme je le dis, on s'est bien préparé.

La forme des joueurs

C'est vrai que ceux qui sont revenus de la sélection sont un peu fatigués. Mais quand ils sont arrivés on a travaillé pour la récupération. Ils vont jouer ou pas, c'est demain qu'on le saura.

L'apport du public

On attend beaucoup des supporters. On a besoin de leur soutien. ASKO défend le Togo tout entier. Tout le monde est convié à soutenir cette équipe.