Sénégal: Secteur secondaire - La DPEE note une baisse de 3,1% au deuxième trimestre 2022

Au deuxième trimestre 2022, le secteur secondaire a enregistré une baisse de 3,1%, en variation trimestrielle.

Selon la Direction de la planification et des études économiques (Dpee) qui donne l'information, cette contreperformance est due, essentiellement, à la contraction des activités extractives (-15,7%), de la " production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile" (-11,0%), de la " fabrication de produits chimiques de bases " (-11,0%) et de la " fabrication de savons, détergent et produits d'entretien " (-4,2%).

Par contre, la " production et distribution d'électricité et de gaz " (+9,3%), les " autres industries manufacturières " (+6,6%), la " production de métallurgie et de fonderie et fabrication d'ouvrages en métaux " (+16,6%), la " fabrication de matériels de transport " (+9,7%) et la fabrication de produits agro-alimentaires (+1,4%) se sont bien comportées sur la période.

Sur une base annuelle, l'activité du secondaire s'est contractée de 5,3% entre les trimestres correspondants. En cumul sur les six premiers mois de 2022, la croissance du secteur secondaire est ressortie à 0,7%, soutenue principalement par la " fabrication de matériels de transport " (+42,8%), la " production et l'égrenage de coton " (+41,2%), le " travail du cuir et fabrication d'articles de voyage et de chaussures " (+31,5%), la " fabrication de papier cartons et d'articles en papier ou carton " (+28,4%), la " distribution d'électricité et de Gaz " (+16,9%) et la " production et distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets " (+10,1%).

En revanche, elle a été atténuée par le recul du " raffinage du pétrole et cokéfaction " (-65,4%), de la " production de métallurgie et de fonderie et fabrication d'ouvrage en métaux " (-30,8%), du " travail du cuir et fabrication d'articles de voyage et de chaussures " (-18,8%) et des activités extractives (-3,8%).