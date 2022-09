Sénégal: Emile Turpin, Secrétaire général du ministère des Collectivités territoriales - "Le Sisaf permet d'améliorer la gouvernance financière des ressources des collectivités territoriales "

Le secrétaire général du ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires (Mctdat) a présidé le 9 septembre dernier, le lancement du Système d'informations, de suivi et d'analyse des finances des Collectivités territoriales (Sisaf).

Emile Turpin représentant le ministre Oumar Gueye soutient que la mise en œuvre du Sisaf s'inscrit dans le cadre global de la modernisation des collectivités territoriales.

"Le Sisaf est une plateforme informatisée qui permet de collecter, de suivre et d'analyser l'utilisation des fonds mis à disposition et gérés par les collectivités territoriales (commune/ville et Département). Ce système améliore ainsi la visibilité et la traçabilité de la gouvernance financière des ressources des collectivités territoriales ", a déclaré M. Turpin " Le Sisaf a la particularité de faire respecter les cadres budgétaires et la nomenclature des comptes administratifs.

Pour les besoins de l'analyse financière, le système est capable de générer des informations financières et budgétaires utiles à la prise de décisions et accessibles via internet ou le mobile ", explique le secrétaire général du ministère des Collectivités territoriales.

Pour Mark Wilson, directeur du Bureau régional de l'Usaid-Sénégal, le Sisaf s'avère être un outil innovant et efficace, qui, au-delà de ses missions premières permettra, en outre, au Ministère en charge des collectivités territoriales avec l'appui des autres pouvoirs publics et des partenaires, de contribuer à l'atteinte des objectifs définis par le Gouvernement à travers son Pse numérique.

" Le Sisaf va constituer un instrument utile pour la gestion de nos communes et départements, non seulement pour nous Elus, mais également pour le Ministère, pour les autres services de l'Etat, pour nos partenaires et pour les chercheurs et le public ", a déclaré Maguette Wade, maire de Ngaye Mékhé et représentant le président de l'Union des associations des élus locaux (Uael).