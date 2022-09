Sénégal: Tournée de mobilisation pour la souveraineté alimentaire - Le CNCR fait cap sur Kaolack

Dans le cadre d'une tournée de mobilisation pour la souveraineté alimentaire au Sénégal, une délégation du Conseil national de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) se rend à Kaolack ce lundi. L'annonce a été faite à travers un communiqué rendu public hier, dimanche 11 septembre.

Se dirige-t-on vers une réelle souveraineté alimentaire au Sénégal ? De toute façon, une délégation du Conseil national de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) se rend à Kaolack ce lundi, en vue de favoriser la concrétisation de ce projet autonomiste, selon un communiqué publié hier, dimanche 11 septembre.

"Le CNCR a entrepris un processus de mobilisation des producteurs et productrices agricoles du Sénégal pour contribuer à la matérialisation des aspirations des pouvoirs publics. Les actions de mobilisation et d'échanger entre les producteurs agricoles et leurs partenaires prévues dans les 14 régions du pays se réalisent dans le contexte de la décennie de l'Agriculture familiale (2019-2028)", précise le texte. Non sans indiquer que ces actions aboutiront à la formulation du livret intitulé "Les voix paysannes vers les voies de la souveraineté alimentaire au Sénégal". Ce petit livre "alimentera un dialogue au niveau national avec l'Etat, le secteur privé, les Collectivités territoriales et la société civile pour un environnement favorable à la valorisation du potentiel de l'agriculture familiale et des territoires ruraux", peut-on lire sur le document.

Les initiateurs de la tournée prévoient de "mettre en exergue les leviers sur lesquels il faudra agir pour une économie rurale plus performante et une plus grande prise de responsabilités des exploitations familiales". À les en croire, il s'agira également de donner un "contenu aux pôles de développement, pour impulser la souveraineté alimentaire et le développement agricole et rural".