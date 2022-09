Sénégal: OM - Pape Gueye donne des nouvelles de Bamba Dieng

Après sa belle prestation avec Marseille face à Lille lors de la 7e journée de Ligue 1, l'international milieu de terrain sénégalais Pape Gueye a donné des nouvelles de son compatriote, Bamba Dieng en zone mixte.

" Comment va Bamba Dieng ? Bamba il va bien, il a vécu un moment très compliqué, moi je suis très proche de lui, mais il est solide et j'espère qu'il va retrouver cette équipe car il est très important pour le collectif et l'OM " rapporte le Phocéen.

Ensuite, Gueye a aussi réagi sur le bon début de saison de son club. Pas de défaite après 7 journées disputées : " On est à Marseille, on sait que cela va très vite. On reste concentré match après match. Il y a une bonne ambiance dans le groupe. On essaie de donner le maximum. On travaille ce qui fait qu'aujourd'hui, on est bien ", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par wiwsport.