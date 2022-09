Cote d'Ivoire: Concertation Etat– Secteur privé- Bientôt la sixième édition des rencontres à Abidjan

La sixième édition des « Business to Goverment» (B TO G), tribune de rencontres et d’échanges sur les réformes et les efforts consentis par l’Etat, à l’intention du secteur privé, se tiendra les 21 et 22 septembre 2022 à l’auditorium de la Caisstab, à Abidjan-Plateau.

Selon les organisateurs, cette sixième édition des B To G qui sera organisée pour la première fois en dehors de la Journée Nationale du Partenariat (Jnp), vise à maintenir le dialogue entre l’Etat et le Secteur privé autour des problématiques conjoncturelles et structurelles qui impactent le développement de l’activité économique.

Pour cette sixième édition, trente-huit structures étatiques ont été identifiées pour participer aux rencontres d’échanges avec les opérateurs économiques. Ainsi, en ce qui concerne la création d’entreprise et dispositif d'appui à l'investissement, le Centre de Promotion des Investissements (Cepici) a été copté. Au niveau de la Fiscalité, ce sont la Direction générale des impôts (Dgi) et la Direction générale des Douanes.

Concernant l’Accès au foncier économique, le Guichet Unique du Foncier et de l’Habitat (Gufh), le Guichet unique du permis de construire (Gupc) et l’Agence de gestion et de développement des infrastructures Industrielles (Agedi) ont été retenus. Sans oublier certaines banques publiques et l’Office ivoirien de la propriété intellectuelle( Oipi), ainsi que l’Association professionnelle des systèmes de finances décentralisés (Apdfd) auront en charge le volet relatif à l’Accès au financement & structures de contrôles.

Les rencontres offrent la possibilité aux opérateurs économiques d’échanger sur leurs préoccupations quotidiennes avec les responsables de l’administration publique, dans le but de faciliter l’accès des opérateurs économiques à la bonne information.

Elles permettent aux opérateurs économiques de bénéficier de conseils relatifs aux modes de saisine et de traitement de leurs préoccupations, et offrent une plateforme d’échanges aux Administrations Publiques pour communiquer sur les nouvelles réformes en cours au sein de l’Administration. Le Gouvernement profitera de la tribune pour donner les dernières informations et précisions sur le projet « les champions nationaux ivoiriens » ?