Cote d'Ivoire: Jeannette Badouel (SD RHDP Logoualé) - " La mobilisation des militants et leur satisfaction demeurent ma priorité "

Unique femme secrétaire départementale dans le Tonkpi, Jeannette Badouel entend faire gagner le Rhdp à toutes les échéances à venir. Dans cet entretien, elle décline ses priorités et son ambition pour le parti.

Vous êtes le tout nouveau secrétaire départemental du parti au pouvoir à Logoualé. Comment avez-vous accueilli la restructuration du RHDP ?

La restructuration de notre parti, le RHDP, s'inscrit dans une dynamique de consolider les acquis du parti tout en ajoutant des plus-values pour le rendre plus efficace afin de lui garantir la 1ere place sur l'échiquier politique. Il va sans dire que j'adhère pleinement à cette restructuration du parti. Je voudrais en profiter pour dire un grand merci au 1er des Ivoiriens, Son Excellence Alassane Ouattara, président du RHDP et de la République de Côte d'Ivoire. Ainsi qu'à toutes celles et à tous ceux qui m'ont réitéré leur confiance, en faisant de moi, la secrétaire départementale du RHDP à Logoualé. Je voudrais par la même occasion leur dire que je ferai le nécessaire pour participer à la bonne marche du RHDP.

Depuis votre investiture, quelles sont les actions que vous déjà avez entreprises ?

Ma vision première est de fédérer les sympathisants et les militants autour d'un idéal qui est d'œuvrer pour maintenir notre parti au 1er plan des affaires politiques de la Côte d'ivoire. Il m'a donc plu d'appeler l'ensemble des militants RHDP de Logoualé à une même table afin que chacun s'exprime pour que nous puissions nous pardonner et travailler dans la même direction.

Aussi ai-je décidé de ratisser plus large même si nous sommes majoritaires ici. En témoigne mon élection pour un second mandat à la tête de la mairie de Logoualé. Il est donc important pour moi de mener avec mon équipe départementale, des actions pour inviter les sœurs et frères des autres partis politiques à rejoindre la maison du RHDP pour qu'ensemble nous puissions construire cette Côte d'Ivoire solidaire et paisible conformément à la vision de Son Excellence Alassane Ouattara.

Mes actions sont nombreuses mais je voudrais m'arrêter sur ces deux aspects notamment l'appui matériel apporté à Ziogouiné en juillet 2022 suite à une forte tornade qui a décoiffé plusieurs salles de classes de ce village situé hors de la commune de Logoualé. J'ai répondu rapidement à la doléance de la population par un don de 100 feuilles de tôles d'un coût global de 600.000 francs CFA.

Ensuite je viens de doter le RHDP d'un siège à Logoualé. Le bâtiment n'attend que d'être inauguré par nos responsables hiérarchiques au niveau régional.

Comment comptez-vous remobiliser les militants ?

Comme j'ai eu à le dire de façon succincte plus haut, il s'agit de prendre en compte les préoccupations des militants pour que nous puissions élaborer un chronogramme qui va rencontrer l'assentiment de tous. Faire adhérer de nouveaux militants, créer un cadre permanent d'échanges et de rencontres périodiques afin de consigner nos doléances et suggestions dans un document que nous transmettrons. La mobilisation des militants et leur satisfaction demeurent ma priorité.

Les challenges sont énormes plusieurs défis sont à relever, quelles sont vos priorités pour la bonne marche du parti à Logoualé ?

Les militants sont parfois partagés entre les cadres du RHDP, une chose qui met à mal le bon fonctionnement du parti. Quelle sera donc votre touche personnelle à ce niveau ?

Pour la bonne marche du parti, que ce soit à Logoualé ou partout dans toutes les localités, il est primordial d'écouter la base. Les décisions au plus haut niveau doivent découler des attentes des militants. C'est ce que nous recommande le Président du parti, Alassane Ouattara. Il ne faut donc pas imposer une mesure aux militants. Le RHDP est en marche !

Les municipales et les régionales approchent à grands pas. A Logoualé, le RHDP saura-t-il remporter ces échéances ?

Les élections réservent certes des surprises, mais la victoire du RHDP aux échéances électorales de 2023 à Logoualé ne fait l'ombre d'aucun doute. Notre défi, c'est notre score face aux adversaires. Nous entendons enregistrer un score écrasant pour confirmer la suprématie du RHDP dans la cité de Logoualé, porte d'entrée de la région du Tonkpi.

Qu'attendez-vous des militants et de la hiérarchie du parti. Et quelles seront les grandes activités entreprises pour maintenir la flamme militante ?

Aux militants, j'attends qu'ils ravivent leur flamme et ne cèdent pas au découragement. A la hiérarchie, je demande de continuer à écouter la base comme cela a été le cas aux élections des secrétaires départementales du 13 juillet dernier et de ne surtout pas abandonner les militants. A mon humble niveau, je ferai tout pour mettre à exécution les orientations de mon parti sur le terrain. C'est vous dire clairement que la flamme militante du RHDP dans le département politique de Logoualé que j'ai l'honneur de gérer, est allumée depuis très longtemps. Car je n'ai pas attendu d'être élue pour activer cette flamme. Le président du parti peut aisément compter sur le département politique de Logoualé en toute quiétude.