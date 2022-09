Cote d'Ivoire: Paul Dakuyo (SD RHDP Bouaké-Belleville) - " Il y a de grands défis qui nous attendent "

interview

Paul Dakuyo est le secrétaire départemental du RHDP de Bouaké-Belleville. Il nous parle des défis qui l'attendent dans cet entretien.

Vous êtes le tout nouveau secrétaire départemental RHDP de Bouaké- Belleville. Quelles sont vos priorités ?

Il y a de grands défis qui nous attendent, bien entendu. Dans un premier temps, il nous faut nous organiser davantage afin que nous sachions le nombre de militants dans le département politique de Bouaké-Belleville dont j'ai la responsabilité. Ensuite, il nous appartient de trouver les voies et moyens pour augmenter le nombre de militants. Nous voulons que sur tout notre territoire départemental, on ne parle que du RHDP. Pour ce faire, il y a un énorme travail à abattre sur le terrain. Nous devons être constamment dans tous les coins et recoins pour parler d'abord à nos militants afin que la flamme militante reste allumée.

Ensuite nous entretenir avec les militants d'autres partis en vue de leur faire comprendre qu'ils ont leur place dans notre famille politique et que nous avons besoin d'eux pour qu'ensemble, nous puissions continuer à bâtir cette Côte d'Ivoire dont nous rêvons tous, aux côtés de notre mentor, le Président Alassane Ouattara. Au-delà de Bouaké-Belleville, ce travail doit se faire dans les 10 autres départements politiques de Bouaké.

Notre parti est certes majoritaire à Bouaké mais nous devons continuer ce travail de fourmi pour l'étendre davantage. Comme on le dit, Bouaké doit être véritablement un bastion imprenable du RHDP. La mission est donc d'aller vers tous nos amis du PDCI et des autres partis afin de les convaincre de venir avec nous.

Sous quel signe placez-vous votre mandat quand on sait que votre parti a été quelque peu secoué par une crise interne à Bouaké ?

Notre mandat se veut un mandat de cohésion et de mobilisation autour des idéaux du RHDP et de son Président Alassane Ouattara. Il faut que nous restions mobilisés et que nous fassions en sorte qu'au fur et à mesure que les échéances approchent, nous ayons beaucoup plus de militants dans nos fichiers. Le président doit être convaincu que nous allons gagner les élections en Côte d'Ivoire.

Nous devons continuer de convaincre pour un RHDP beaucoup plus fort. Contrairement à ce que pourraient penser certains, les cadres du RHDP de Bouaké ne sont pas divisés. La preuve, nous nous retrouvons très souvent et nous nous parlons. Cependant, des ambitions souvent personnelles peuvent donner cette impression. Vous me donnez d'ailleurs l'occasion de dire à chacun des responsables et à tous les militants que nous sommes un jeune parti qui a besoin de beaucoup plus de cohésion et d'unité pour être fort devant l'opposition. Je pense d'ailleurs que la tendance est bonne.

Quand il y a des problèmes internes, nous arrivons à les résoudre pour arriver à cette unité forte qui va faire de Bouaké, le bastion du RHDP. Dans tous les partis, il peut exister des problèmes internes, mais il faut arriver à les résoudre également en interne et rebondir. Les défis à relever sont tellement nombreux qu'il ne faut pas s'attarder sur des questions qui ne nous font pas avancer. Et je crois que tous, nous l'avons compris.

Les élections locales pointent à l'horizon. Votre famille politique peut-elle les affronter sereinement ?

C'est clair et net. Le RHDP est prêt pour les élections locales de 2023 dans le Gbêkê, Bouaké encore plus. Nous sommes prêts à conserver la mairie et nous sommes prêts à conquérir la région pourvu qu'on continue d'y travailler. Nos amis ont besoin d'être convaincus. Vous savez, dans tous les départements politiques de la région, chaque responsable multiplie les initiatives en vue non seulement de consolider les acquis du parti mais aussi d'aller pêcher les militants d'autres partis. Les résultats se font sentir déjà, à en croire les nouvelles adhésions çà et là.

Quand un travail est bien fait, évidemment il porte de bons fruits. Nous vous donnons rendez-vous à l'issue des élections locales. J'ai la conviction que les résultats seront bons. Au-delà même de ces élections locales, la conservation du pouvoir d'Etat par notre famille politique en 2025 est notre objectif. Avec le découpage du territoire en plusieurs départements politiques bien délimités, chacun connaît clairement sa zone de compétence et chacun s'est mis au travail pour être cité en exemple. Les choses bougent dans le bon sens.

Nous pouvons déjà nous en réjouir. Aujourd'hui, les réalisations que le Président Alassane Ouattara fait sur toute l'étendue du territoire sont des arguments valables pour nous, de convaincre les populations entières en leur disant qu'il faut toujours faire confiance au RHDP pour qu'il continue de développer le pays tout entier.