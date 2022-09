Afrique: Comment fluctuent les cryptomonnaies ?

L'avènement des cryptomonnaies a engendré une véritable révolution sur les marchés financiers. Décentralisée, la crypto est devenue la monnaie la plus convoitée partout dans le monde. Mais comme les autres monnaies traditionnelles, elle connait le phénomène des fluctuations. Comment fluctue-t-elle donc ? Elle change de valeur en fonction d'un certain nombre de critères. Découvrez-les dans ce contenu.

La fluctuation de la crypto selon sa technologie

Le critère premier qui permet d'estimer la valeur d'une crypto monnaie est la technologie. Pour fixer la valeur de la pièce, il faut prendre en compte son origine, l'utilisation que l'on en fait ou qu'on pourra en faire et son objectif. Il s'agit donc de son projet de façon générale. Une crypto-monnaie qui a un bon projet ne peut qu'évoluer. Le roi de la crypto monnaie en est l'exemple. En effet, la transaction du bitcoin peut se faire sans intermédiaire.

Lorsque la technologie utilisée derrière une monnaie est actualisée, cela influence sa valeur. Cela la fait croître, car elle devient très utilisée et attire beaucoup d'investisseurs. Ainsi, le nombre d'utilisateurs joue un rôle très important dans l'évolution d'une cryptomonnaie.

La fluctuation selon le nombre d'utilisateurs

Après la technologie, le nombre d'utilisateurs est le deuxième critère à prendre en compte dans la variation de la valeur des crypto monnaies. Lorsque beaucoup de personnes investissent dans une crypto monnaie, cette monnaie prend de la valeur. Cela voudrait dire que la technologie de cette crypto monnaie est de qualité et est très utilisée. La popularité d'une crypto représente un élément clé.

Si l'Ethereum est en train de concurrencer le bitcoin, c'est en partie grâce à sa popularité qui est suffisamment élevée. Elle risque de surpasser le bitcoin à cause du nombre d'utilisateurs qu'elle affiche. Elle égale presque le bitcoin. Plus une monnaie virtuelle est utilisée, plus elle inspire confiance. Ces informations vous permettront, par ailleurs, de faire du trading de CFD crypto chez biticodes.

Selon le degré de fiabilité

Plus une monnaie est fiable, plus elle prend de la valeur. La confiance que les investisseurs ont en une monnaie virtuelle a une influence sur sa valeur. Leur degré de confiance permet de définir le taux de fiabilité de la monnaie. Ce critère s'applique également aux monnaies traditionnelles que nous utilisons. C'est ce qui justifie la valeur actuelle du dollar et de l'euro. Ce sont des monnaies de référence. Elles sont reconnues partout dans le monde.

Par ricochet, le bitcoin est devenu la crypto qui a le plus de valeur, car les investisseurs ont plus confiance en cette monnaie.

Selon la rareté de la crypto-monnaie

Quand une crypto monnaie est rare, elle augmente en valeur. Il faut entendre par rareté, le nombre limité de la monnaie. C'est le cas du bitcoin qui, grâce à son stock limité, détient la plus grande valeur au monde. Le bitcoin avoisine les trente mille dollars. Ce critère marque la différence entre l'Ethereum et le bitcoin. Alors que l'Ethereum existe en nombre illimité, il n'y a que 21 millions de bitcoin en circulation. C'est pour cela que certaines crypto-monnaies commencent par être réduites en quantité pour que leur valeur accroisse.

Par ailleurs, le contexte économique est un critère à ne pas omettre pour la définition de la valeur d'une crypto monnaie.

Selon la situation économique

La situation économique mondiale a d'influence sur la valeur des crypto monnaies en générale. Lorsque la situation économique est bonne, la valeur des crypto peut augmenter. Dans le cas contraire, elle est négativement impactée. Lorsqu'une crypto est moins demandée sur le marché, sa valeur prend immédiatement un coup. Il est donc indispensable de promouvoir sa crypto pour favoriser sa croissance. C'est pourquoi les plateformes mettent en place des procédures simplifiées pour l'achat de leurs crypto monnaies.