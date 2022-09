Cote d'Ivoire: Trois questions à ... N'Goran Mamadou (candidat RHDP aux législatives partielles à Méagui) - " Il faut penser d'abord développement "

interview

Dans cet entretien, N'Goran Mamadou, instituteur de formation et candidat RHDP pour ses législatives partielles 2022 nous présente ses mesures urgentes de sortir Méagui de sa léthargie.

Vous êtes candidats pour le compte du RHDP. Sous quel signe placé vous votre candidature ?

Lorsqu'on parle de chocolat, on pense au cacao et ce précieux produit est cultivé dans plusieurs pays africains. La Côte d'Ivoire cultive aussi le cacao, elle est même le premier pays producteur et exportateur du cacao. Cependant, la ville d'où sort ce cacao est méconnue des Ivoiriens eux-mêmes. Il a fallu un bâtisseur infatigable en la personne de Dr Alassane Ouattara pour mettre notre région en lumière.

Depuis 2011, la Côte d'Ivoire n'a cessé de se doter en infrastructures économiques dignes des grands pays développés grâce au Président Alassane Ouattara. Pour nous, il faut présenter toutes ces réalisations à nos parents. C'est la raison de ma candidature. Il s'agit aussi pour moi de rendre hommage à ce grand serviteur de l'Etat. Je suis candidat pour que ma victoire soit le signe de la reconnaissance de mes parents au Président de la République.

Que prévoyez-vous pour cette campagne ?

Pour cette campagne, nous faisons tous pour ne pas opposer les partis politiques. Nous expliquons à la population que c'est l'envie du développement qui est opposée au retard accumulé par le département de Méagui. Et nous disons clairement que pour obtenir plus de quelqu'un qui vous fait du bien, il faut savoir d'abord lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait. Et c'est ce que nous comptons faire. C'est vrai que le député est là pour voter les lois. Mais ici, nous nous rendons compte que nos députés ne sont jamais venus vers la population pour lui expliquer les lois qu'on vote. On ne lui dit rien. Ils ne sont pas en réalité des porte-voix. Ils sont préoccupés par leur propre intérêt. Une fois élus, le pont est coupé entre la population et eux. Et c'est pour rétablir ce lien-là que nous sommes candidat.

Votre message clé ?

Il ne faudrait pas qu'on voit le RHDP ou le PDCI. Il faut penser d'abord développement au niveau du département. Ici nous avons besoin de tout : le courant, l'eau potable, le bitumages des rues. C'est vrai, le Président de la République a fait beaucoup. Les campements sont électrifiés mais la ville n'a rien. Et cet appel que je lance s'adresse à toute la population. Que l'opposition et le parti au pouvoir se mettent ensemble pour m'élire afin que le Président Ouattara sache qu'à Méagui, la population est satisfaite de ses réalisations.