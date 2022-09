Soudan: Nimir discute avec l'ambassadeur Américain les projets de l'USAID

El Fasher — Le Wali (gouverneur) de l'Etat du Nord Darfour, Nimir Mohamed Abdel-Rahman, a discuté aujourd'hui dans son bureau au siège du gouvernement de l'Etat à El Fasher, avec l'Ambassadeur Américain au Soudan, John Godfrey, qui a commencé hier une visite dans l'Etat à la tête d'une délégation de l'ambassade, de l'USAID et des membres du Congrès Américain, a discuté les programmes mis en œuvre par l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID) et le progrès de la mise en œuvre de l'accord de paix de Juba au Soudan.

Dans une déclaration à la presse après la réunion, Nimir a considéré que la visite de l'ambassadeur Américain dans l'Etat est pas encourageant qui pousse les relations entre les deux pays vers des horizons plus larges.

Nimir a ajouté que sa rencontre avec l'ambassadeur Américain a porté sur la situation générale au Soudan et les exigences pour le succès de la période de transition, en plus de discuter le progrès de la mise en œuvre de l'Accord de Juba sur la paix au Soudan et comment mettre en œuvre ses protocoles liés aux questions nationales représentées dans la conférence constitutionnelle, le recensement et la mise en œuvre des arrangements de sécurité en plus de la mise en œuvre des protocoles de la piste de Darfour.

Il a ajouté qu'il a débattu avec l'ambassadeur Godfrey les défis rencontrant les citoyens de l'État dans le domaine des activités agricoles et pastorales et de l'accès à l'eau, aux services de santé et d'éducation.

Pour sa part, l'Ambassadeur Godfrey a déclaré dans la même conférence de presse que ses entretiens avec le Gouverneur du Nord Darfour ont porté sur toutes les questions d'intérêt mutuel et sur les programmes et les projets mis en œuvre par l'USAID dans les diverses parties de l'État, en précisant que cette aide inclut également les personnes affectées par les récentes pluies et les inondations.

Il a souligné qu'il a parlé avec le Gouverneur Nimir sur l'accord de paix de Juba, notant que Washington aspire contribuer à la construction d'un État civil au Soudan, indiquant le désir de son pays de soutenir le peuple Soudanais pour le succès de la transition démocratique dans le pays.