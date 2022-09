Afrique: 21 avril 1926 - 8 septembre 2022 - Elizabeth ll retour sur cette légende royale

On a appris la nouvelle la semaine dernière. La reine d'Angleterre Elizabeth II est décédée à l'âge de 96 ans, jeudi 8 septembre, dans sa résidence écossaise de Balmoral. Celle qui avait été couronnée en 1952 était une légende vivante, y compris en Afrique, continent qu'elle avait découvert dès 1947. Qui était vraiment cette légende royale, quid de son histoire, de sa fortune ? On te dit tout.

Qui était Elizabeth Alexandra Mary Windsor ?

Elizabeth ll est née à Mayfair, à Londres, le 21 avril 1926. Même si elle est plus connue par son nom royal, le vrai nom de la reine, c'est Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Après sa naissance, elle sera troisième dans l'ordre de succession au trône après son oncle Edouard Vlll et son père, le roi George VI. En 1936, lorsque son oncle quittera le poste de roi, laissant le poste à son frère cadet, Elizabeth, en ce temps princesse, devient alors à l'âge de 10 ans l'héritière de la Couronne britannique. Lors de la seconde guerre mondiale, elle va intégrer l'Auxiliary Territorial Service. Le 20 novembre 1947, elle épouse le prince Philip Mountbatten, prince de Grèce et de Danemark, avec qui elle aura quatre enfants : Charles, Anne, Andrew et Edwards. Elizabeth sera reine le 6 février 1952, le jour de la mort de son père, le roi George VI. Elle avait alors 25 ans. Un an plus tard, elle sera couronnée à l'abbaye de Westminster. Cet événement sera retransmis par les télévisions du monde entier.

Sur quoi régnait-elle ?

Elizabeth II régnait sur le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, mais pas que ! Elle était aussi la cheffe d'État de 15 royaumes. Notamment le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande mais aussi la cheffe d'un groupe de 53 pays, le Commonwealth, et de l'Église d'Angleterre. Elle était la souveraine de sept États indépendants du Commonwealth : l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, Ceylan, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan et le Royaume-Uni. Entre 1956 et 2021, le nombre de ses royaumes diminue, car des territoires obtiennent leur indépendance et certains royaumes deviennent des Républiques.

En plus de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni, Elizabeth II était, en 2022, reine d'Antigua-et-Barbuda, des Bahamas, du Belize, de la Grenade, de la Jamaïque, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Saint-Christopheet-Niévès, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, de Sainte-Lucie, des Îles Salomon et des Tuvalu. La reine régnait, mais ne gouvernait pas. Pour cela, elle nommait un Premier ministre. Sa fonction lui permettait de parcourir le monde et de rencontrer de nombreux chefs d'État et des célébrités.

Sa fortune

Les monarques britanniques ne sont pas sommés de révéler leurs finances privées mais la reine Elizabeth II était à la tête d'une fortune personnelle de 370 millions de livres (Rs 19 milliards) en 2022, selon le Sunday Times, soit cinq millions de plus que l'année précédente. En 70 ans de règne, la reine Elizabeth II a accumulé une fortune personnelle estimée à 370 millions de livres, selon le Sunday Times. Une partie de cette somme colossale est connue et gérée par le gouvernement, mais une autre reste privée.

Les dépenses liées aux activités officielles de représentation de la reine ou des membres de sa famille viennent d'une allocation annuelle (sovereign grant) du Trésor public, qui a atteint 86 millions de livres pour 2021-2022 (Rs 4,5 milliards), dont une rallonge accordée pendant dix ans pour la rénovation de Buckingham Palace (34 millions de livres au titre de 2021-2022).

La bourse privée (privy purse) désigne les revenus privés de la reine. Ceux-ci proviennent des recettes de quelque 650 millions de livres d'actifs (terrains, titres financiers, entre autres) du Duché de Lancaster, propriété de la royauté depuis le Moyen Âge. Il comprend quelque 315 biens immobiliers résidentiels, des propriétés commerciales haut de gamme et des milliers d'hectares de terrains agricoles.

Le château de Balmoral, quant à lui, est évalué à environ 100 millions de livres. Tandis que la valeur de son manoir de campagne Sandringham est estimée à 50 millions. La reine Elizabeth II était aussi fan de chevaux et elle avait une écurie personnelle. Cela lui a rapporté plus de 7 millions de livres à travers les années.

Les joyaux de la Couronne valent des milliards

Que serait une reine sans couronne ? Les célèbres joyaux de la Couronne sont évalués à quelque 3 milliards de livres (Rs 160 milliards environ !). Ils appartiennent symboliquement à la reine et sont automatiquement transmis au monarque suivant.

La succession

Après le décès de la Reine Elizabeth II, c'est le roi Charles III (photo) qui a pris le règne. Il a été proclamé roi samedi. Âgé de 73 ans, le prince Charles de Galles - maintenant Charles III - accède au trône après le décès de sa mère. Étant son fils aîné, il était premier dans l'ordre de succession. Il est devenu aujourd'hui l'héritier le plus âgé de l'histoire royale britannique.

Le roi Charles est impliqué dans des causes caritatives. Nommé prince de Galles en 1969, il a réalisé son service militaire de 1971 à 1976 dans l'armée de l'air et la marine, avant de se consacrer à ses obligations de prince héritier.

C'est en 1981 que l'héritier de la Couronne a épousé Diana Spencer, morte sans un accident de voiture, avec laquelle il a eu deux fils, les princes William et Harry. Ils sont nés respectivement en 1982 et 1984. Au coeur d'une relation trouble avec Diana, il est retourné dans les bras de son amour de jeunesse, Camilla Parker Bowles.

Après des années de conflits et de controverses dans les tabloïds, le couple s'est officiellement séparé en 1992. Leur divorce a viré à la tragédie nationale avec la mort de la princesse Diana, en août 1997, à Paris. Cette dernière a péri dans un accident de voiture, alors qu'elle se faisait poursuivre par des paparazzis.