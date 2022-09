Ile Maurice: Musique - Jasmine Toulouse en plein tournage de son clip

Après la sortie de son single, "Laisse-moi partir", Jasmine Toulouse souhaite maintenant le faire vivre en images. Le 31 août, Jasmine Toulouse a sorti son tout dernier single intitulé Laisse-moi partir. Afin de donner encore plus de poids à ce zouk love, la chanteuse s'attèle en ce moment au tournage du clip qui devrait voir le jour d'ici fin septembre. Le tournage se fait actuellement à l'hôtel Riu au Morne, qui est l'un des sponsors de la chanteuse. "J'ai voulu raconter Laisse-moi partir en images car de nos jours les gens s'attachent au visuel. Un clip apporte une plus-value à la chanson. Mesazla pas pli bien", explique Jasmine Toulouse.

En effet, le message que revendique son single est important à ses yeux. "Laisse-moi partir est un zouk love qui parle d'une relation toxique. Dans une relation amoureuse, le respect doit prévaloir ; si ce n'est pas le cas et si l'homme ou la femme est en train d'aller voir ailleurs tout en gardant cette relation sous le coude, il vaut mieux laisser l'autre partir et être heureux, car vivre une telle situation n'est pas de l'amour", souligne la chanteuse.

Jasmine Toulouse explique qu'en tant que femme elle a déjà vécu une situation semblable, mais elle constate que beaucoup de personnes dans son entourage connaissent ce genre de relation. "En 2022, avec la technologie et les réseaux sociaux, les gens ont plus tendance à faire connaissance et il est aussi devenu plus facile de tromper la personne avec qui on est.

L'amour est devenu une affaire banale. J'ai voulu à travers cette chanson occasionner une prise de conscience, car il est souvent difficile de laisser l'autre partir. On le ou la garde sous le coude. Mais la personne trompée doit aussi prendre conscience qu'elle mérite mieux. Qu'elle mérite le respect et le bonheur", souligne Jasmine Toulouse.

Avec Laisse-moi partir, la chanteuse renoue avec le zouk love et les paroles en français. Un style qui l'avait fait connaître il y a une douzaine d'années avec le titre Oser changer ma vie. "Je fais un retour aux sources. Car après mon dernier album Kiltir Melanze en 2019 et la pandémie qui a suivi, je n'avais plus l'envie de composer. Je me suis plutôt concentrée sur mon travail et ma famille (NdlR: entre-temps Jasmine Toulouse a donné naissance à un petit garçon)", explique la chanteuse.

Jasmine Toulouse a également choisi de chanter en français car elle veut explorer les possibilités de faire entendre sa musique hors de nos frontières. Si elle n'a pas encore obtenu de propositions en ce sens, elle espère que ce sera bientôt le cas, car déjà elle se fera bientôt interviewée par Trace TV.

Les retours obtenus jusqu'ici pour son come-back mettent également du baume au coeur de la chanteuse. "Beaucoup de personnes m'ont contactée pour me dire qu'elles ont bien aimé la chanson. Cela m'encourage à me remettre à la composition, pas seulement pour moi, mais également pour ceux qui aimeraient chanter mes chansons", souligne-t-elle.

En attendant, si vous souhaitez voir la chanteuse en live, sachez qu'elle sera présente demain au Allwaves Festival qui se tient à Côte-d'Or. Elle y présentera son single au grand public.