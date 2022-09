Afrique: Football à 6 l 2022 World Cup - Maurice débute contre l'Ecosse en ce dimanche

Ce n'est pas la Coupe du monde à proprement parler mais ça y ressemble beaucoup. Ainsi, à défaut de voir Maurice jouer un jour un Mondial, les fans locaux peuvent toujours se consoler avec la Coupe du monde de football à 6 qui se tient actuellement en Hongrie. La compétition a débuté samedi et Maurice fera son entrée en lice ce dimanche face à l'Ecosse à 16h.

Au sein de l'équipe mauricienne, on retrouve Fabrice Agathe, Ashley Lemince, Yannick Catherine, Ayman Cadersa, Fabien Pithia, Arshad Soobye, Bilall Mustafa, Soomesh Toolsee et Jonathan Ernest. Ce dernier officiera comme capitaine de l'équipe. Son objectif est de montrer que les quadricolores ont aussi du talent. "Nous allons les montrer que Maurice possède également beaucoup de talent et sait jouer au football. Le voyage a été fatiguant mais nous avons un bon mental", a-t-il fait ressortir.

La sélection mauricienne fait partie du groupe C. Outre l'Ecosse, Maurice affrontera le Pakistan mardi, l'Irlande mercredi et le Mexique vendredi. Elle s'est entraînée durant un mois avant de mettre le cap sur Budapest, la capitale de la Hongrie.

Fabrice Agathe, joueur de football et de beach soccer encadre actuellement l'équipe en Hongrie. Il affiche la confiance avant le match d'aujourd'hui. "Nous devons rester concentré à chaque rencontre. Notre but est de sortir de la phase de groupe puis aller le plus loin possible. J'ai confiance en mes joueurs. Ils sont talentueux et les cadres au sein de l'équipe devront encadrer les nouveaux", a fait ressortir l'ancien joueur de la sélection nationale de beach soccer.