Afrique: Boxe - Championnats d'Afrique 2022 - La cérémonie d'ouverture prévue à 16 heures

L'édition 2022 des championnats d'Afrique de boxe démarre ce dimanche 11 septembre au Mozambique. Ziggy Agathe (60 kg), Richarno Colin (63.5 kg) et Merven Clair (71 kg) ont été choisis pour défendre les couleurs mauriciennes à cette compétition. Les trois pugilistes connaîtront leurs adversaires à l'issue du tirage au sort prévu pour ce midi. Les préliminaires seront, également, lancés aujourd'hui au Pavilhao de Academica à Maputo. La cérémonie d'ouverture est prévue à 16 heures (NdlR : heure de Maurice).

Agé de 35 ans, Richarno Colin est à sa sixième participation au rendez-vous continental. "C'est sûr que j'ai du métier mais il n'est jamais facile de gagner. En sport de combat, tout peut arriver", lâche-t-il en pensant à sa participation aux Championnats d'Afrique 2017. Le Mauricien s'était alors incliné contre le futur médaillé d'or de la catégorie, Junias Jonas dès le premier tour. "Donc, je devrai être concentré et m'appliquer pour ne pas me faire surprendre. L'année 2022 a très bien commencé pour moi et je souhaite que ça continue. Je ferai, donc, tout pour me classer parmi les meilleurs boxeurs de cette compétition", assure le médaillé d'argent des Jeux du Commonwealth.

Merven Clair, qui fait partie des meilleurs boxeurs du continent, vise, également, une place sur le podium. En lice chez les 69 kg en 2015 et 2017, il se présente cette fois chez les 71 kg. "Je souhaite faire mieux que lors de mes deux premiers passages", assure-il. Si, en 2015, Merven n'avait pas pu passer le premier tour, il avait décroché une médaille d'argent deux ans plus tard. Durant les cinq dernières années, Merven Clair a, notamment, brillé sur la scène continentale en remportant une médaille d'or aux Jeux d'Afrique 2019.

Le nouveau de la bande, Ziggy Agathe, fera son baptême du feu chez les 60 kg, catégorie dans laquelle 17 participants sont attendus. "J'ai eu une bonne préparation pour cette compétition. Je l'entame avec un esprit positif. Comme à chaque déplacement, je ferai de mon mieux pour retourner au pays avec une médaille", explique-t-il. Le boxeur de 21 ans a disputé les championnats d'Afrique des jeunes en 2018. "C'était ma première compétition à l'étranger. Malheureusement, j'avais perdu en quarts. Depuis j'ai eu d'autres compétitions qui m'ont aidé à progresser", commente-t-il.

Comme Merven Clair et Richarno Colin, Ziggy Agathe a eu un premier test en avril. Ils ont participé aux championnats d'Afrique de la zone 3 et avaient tous été sur le podium. Richarno Colin remportant l'or et ses deux coéquipiers le bronze. "Cette première médaille est très encourageante. Je souhaite en gagner d'autres", lâche Ziggy Agathe.

Vingt-sept pays se sont inscrits pour participer à la nouvelle édition des Championnats d'Afrique de boxe masculine et féminine. Douze boxeuses et treize boxeurs masculins seront couronnés lors des prochains championnats d'Afrique de boxe d'élite de l'AFBC. Les finales sont prévues pour le samedi 17.

Le programme

Dimanche 11, (Heure de Maurice):

9h- 11 h : Réunion technique

12 h : Tirage au sort

16 h : Cérémonie d'ouverture

18 h : Début des préliminaires

Lundi 12 et Mardi 13 : Préliminaires

Mercredi 14 : Quarts de finale

Jeudi 15 : Demi-finales

Samedi 17 : Finales

Présentations

- Ziggy Agathe

Age : 21 ans

Catégorie : 60 kg

Précédente participation aux Championnats d'Afrique :

Objectif: "Comme à chaque compétition, mon souhait est de revenir au pays avec une médaille. J'ai travaillé pour ça. En 2018, j'ai fait ma première compétition continentale chez les jeunes. Je me suis arrêté en quarts de finale. Depuis, je continue à perfectionner ma boxe. J'engrange de l'expérience au fil des compétitions. En avril pour les championnats de la zone 3, j'ai eu une médaille de bronze. J'entamerai la compétition à Maputo avec un esprit positif".

- Richarno Colin

Age : 35 ans

Catégorie : 63.5 kg

Précédente (s) participation (s) aux Championnats d'Afrique :

♦ Madagascar 2007 : Médaillé de bronze (60 kg)

♦ Maurice 2009 : Médaillé de bronze (64 kg)

♦ Cameroun 2011 : Médaillé d'or (64 kg)

♦ Maroc 2015 : Médaillé de bronze (64 kg)

♦ Congo 2017 : défaite en 8es de finale contre Junias Jonas (64 kg)

"Comme à l'accoutumée, je donnerai le meilleur pour aller le plus loin dans la compétition. Lors de ma dernière participation aux Championnats d'Afrique 2017, je n'ai pas eu les résultats escomptés. Cette fois, je compte tout faire pour y remédier. Par ailleurs, je suis actuellement sur une bonne série et je souhaite la poursuivre. Je veux me maintenir parmi les meilleurs boxeurs de ma catégorie sur le continent".

- Merven Clair

Age : 29 ans

Catégorie : 71 kg

Précédentes participations aux Championnats d'Afrique :

♦ Maroc 2015 : Défaite en 8es de finale contre le Tunisien, Mohamed Amine Meskini chez les 69 kg

♦ République du Congo 2017 : Médaillé d'argent chez les 69 kg

"Le premier objectif, c'est de me surpasser. En 2017, j'ai atteint la finale et je suis rentré avec l'argent. Donc j'essaierai de faire mieux cette année. Néanmoins, ce ne sera pas facile. Il faudra rester concentré car la concurrence sera dure. Mais l'expérience acquise durant les dernières années va beaucoup aider".

L'AIBA confirme des cash prizes pour les médaillés

L'Association internationale de boxe (AIBA) a confirmé sa décision d'attribuer un prize money aux médaillés des Championnats d'Afrique de Maputo. Chaque nouveau champion d'Afrique recevra 10 000 USD. L'AIBA versera 5 000 USD aux médaillés d'argent alors qu'une médaille de bronze vaut 2 500 USD.

Au total, 211 boxeurs dont 64 femmes et 147 hommes sont inscrits pour cette compétition. Les derniers championnats d'Afrique se sont disputés en 2017 à Brazzaville. Après ce break de 5 ans, 27 pays se sont inscrits pour le rendez-vous de Maputo.

Algérie, Botswana, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Égypte, Guinée équatoriale, Eswatini, Guinée, Côte d'Ivoire, Kenya, Lesotho, Mali, Maurice, Maroc, Mozambique, Nigeria, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie, Tunisie, Ouganda et Zambie sont les pays annoncés pour cette 19e édition.